FIFA 18 TOTW 27 - Das ist das Team der Woche 27 in Ultimate Team

Wieder einmal wurde im Ultimate Team Modus von FIFA 18 das Team der Woche bestimmt. Im TOTW 27 stehen mit Toni Kroos von Real Madrid und Mohamed Salah vom FC Liverpool zwei Spieler mit einem »In-Form«-Rating über 90.

Die Bundesliga ist im neuen Team of the Week mit Naby Keita von RB Leipzig, Jorge Meré vom 1. FC Köln und Ishak Belfodil von Werder Bremen immerhin drei Mal vertreten. Aus der zweiten Bundesliga hat es außerdem Lukas Hinterseer vom VfL Bochum in die Auswahl von EA Sports geschafft.

Die größten Upgrades in Sachen Spielerwert erhalten diese Woche Lloyd Kelly vom englischen Viertligisten Bristol City und Bashkim Kadrii vom dänischen Randers FC. Beide konnten ihre Ratings im Team of the Week 27 um zehn Punkte steigern. Dadurch verwandelt Kelly seine Bronze-Karte in eine Silber-Karte (57 -> 67) und Kardii seine Silber-Karte in eine Gold-Karte (66 -> 76).

Das TOTW 27 von FIFA 18

Startelf:

Torwart: Fernando Muslera (Galatasaray Istanbul) - 84

RV: Jorge Meré (1. FC Köln) - 82

IV: James Tomkins (Crystal Palace) - 81

IV: Raul Albiol (SSC Neapel) - 85

ZM: Toni Kroos (Real Madrid) - 92

ZOM: Naby Keita (RB Leipzig) - 85

RM: Gelson Martins (Sporting Lissabon) - 84

RF: Mohamed Salah (FC Liverpool) - 91

MS: Josep Ilicic (Atalanta Bergamo) - 85

ST: Mauro Icardi (Inter Mailand) - 89

ST: Josef Alexander Martinez (Atlanat United FC) - 84

Auswechselspieler:

Torwart: Alexandr Belenov (FK Ufa) - 81

LV: Jefferson (SC Braga) - 81

ZM: Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) - 84

ZM: Houssem Aouar (Olympique Lyon) - 81

RF: Ishak Belfodil (Werder Bremen) - 81

ST: De Tomas (Rayo Vallecano) - 82

ST: Cenk Rosun (FC Everton) - 83

Reservespieler:

LV: Lloyd Kelly (Bristol City) - 67

ST: Besart Berisha (Melbourne Victory) - 80

ST: Lukas Hinterseer (VfL Bochum) - 79

ST: Giorgi Kvilitaia (Rapid Wien) - 78

ST: Bshkim Kadrii (Randers FC) - 76

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »in-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-) Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »in-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Die besten Spieler aus FUT 18

Falls ihr auch unabhängig vom Team of the Week auf der Suche nach Top-Spielern für euer Ultimate Team seid, haben wir für euch auch noch die Kicker mit den höchsten Ratings aus FIFA 18 zusammengestellt.

