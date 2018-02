Seit einiger Zeit schon ist eine Verfilmung des Horrorspiels Five Nights At Freddy's geplant. Zuletzt sollte Poltergeist-Regisseur Gil Kenan das populäre Indie-Survival-Spiel in die Kinos bringen, doch daraus wurde nichts.

Inzwischen gingen die Filmrechte an Jason Blums Filmstudio Blumhouse, bekannt für die erfolgreichen Horrorfilmreihen Paranormal Activity, Insidious und The Purge, sowie Split (2016) und den Überraschungshit Get Out (2017).

Regisseur Chris Columbus verfilmt Horrorspiel

Für die Regie wurde nun Chris Columbus bestätigt, der das Horrorspiel Five Nights At Freddy's verfilmen wird und auch gleich das Drehbuch dazu schreiben soll.

Bekannt ist Columbus vor allem als Drehbuchautor für die Kinoklassiker Gremlins und Die Goonies, zu denen es auch Videospiele gibt. Außerdem hat er als Regisseur die ersten beiden Harry-Potter-Filme Stein der Weisen (2001) und Die Kammer des Schreckens (2002) erfolgreich in Szene gesetzt und damit den Auftakt einer erfolgreichen Filmreihe geschaffen.

Über eine weitere Besetzung ist noch nichts bekannt. Auch steht noch kein konkreter Release-Termin der Spiele-Verfilmung fest.

Horrorspiel Five Nights At Freddy's

Im Indie-Survival-Spiel treiben vier Tier-Animatronics nachts in einer fiktiven Pizzeria ihr Unwesen. Der Spieler verkörpert einen Nachtwächter, der sich vor den scheinbar harmlosen Zeitgenossen in Acht nehmen muss. Tagsüber als unterhaltsame Band, versuchen sie nachts den Spieler zu töten.

Das Spiel Five Nights At Freddy's von Scott Cawthon erschien im Jahr 2014 für den PC und als App für Android, iOS, Windows Phone. Zuletzt erschien mit Five Nights At Freddy's 5 ein neues Kapitel. Im Jahr 2016 kam das Rollenspiel Five Nights at Freddy's World als Spin-off der Reihe heraus, gefolgt von Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator im letzten Jahr.