Fans der Marvel-Filme Guardians of The Galaxy erlebten anscheinend einen kleinen Schock, als Regisseur James Gunn (via Twitter) die Wahrheit über Fan-Liebling Groot klarstellt. Auslöser war eine Diskussion im Internet, zu dem sich der Filmemacher genötigt fühlte einzugreifen.

Denn seit dem ersten Kinohit hält sich das hartnäckige Gerücht, dass Baby Groot ein und derselbe Groot ist, der sich zuvor seinen Freunden opferte. Doch dem ist nicht so, stellt James Gunn nun unmissverständlich klar:

"Groot ist tot und Baby-Groot ist sein Sohn."

Die Meldung löste ein kleines Erdbeben bei den vielen Fans aus, die sogleich auf Twitter ihre Entrüstung und Erstaunen zeigten.

Doch schon zum Kinostart von Guardians of The Galaxy 2, bei dem Baby Groot seinen großen Auftritt hatte und den anderen die Show stahl, hat sich Regisseur James Gunn (via Facebook) dazu geäußert.

In Guardians of The Galaxy 3 geht es weiter

Inzwischen arbeitet der Filmemacher an einem dritten Teil der erfolgreichen Marvel-Filmreihe, die voraussichtlich erst im Kinojahr 2020 an den Start geht. Grund ist der Einsatz der Weltraumhelden mit Star Lord (Chris Pratt) und sein Team Drax (Dave Bautista), Gamora (Zoe Saldana), Rocket und Groot in den beiden Avengers-Filmen, Infinity War (Kinostart: 26. April 2018) und Teil 4 (Kinostart: April 2019), die zuvor in die Kinos kommen.

