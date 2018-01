Im Sommer vergangenen Jahres präsentierte Disney die Pläne für einen hauseigenen Streaming-Dienst und kündigte als Folge daraus die langjährige Zusammenarbeit mit Netflix auf.

Die von Netflix produzierten Marvel-Serien Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders und Neuzugang The Punisher sind davon nicht betroffen - im Gegensatz zu den übrigen Filmen und Serien von Disney, Marvel und Star Wars.

Marvel-Chef bestätigt: Keine neuen Serien auf Netflix

Nun gibt es ein Update von Marvel zu diesem Thema und das dürfte den Fans nicht wirklich gefallen: Dan Buckley, Chef von Marvel Entertainment, bestätigte gegenüber Bloomberg, dass die erfolgreichen Marvel-Serien auf Netflix zwar weiter laufen und auch mit neuen Staffel fortgesetzt werden. Jedoch wird es künftig keine neuen Marvel-Serien auf Netflix geben.

Damit werden aus Sicht der Fans sämtliche Hoffnungen auf weitere Spin-offs wie zuletzt The Punisher zu Nichte gemacht. Vielmehr möchte Disney künftig über den neuen hauseigenen Streaming-Dienst sämtliche Eigenproduktionen bündeln.

Jessica Jones geht im März weiter

Netflix arbeitet bereits an weiteren Staffel zu den Marvel-Serien Daredevil (Staffel 3), Jessica Jones (Staffel 2), Luke Cage (Staffel 2), Iron Fist (2. Staffel) und zuletzt The Punisher (2. Staffel). Ob auch The Defenders nach der ersten Staffel fortgesetzt wird, steht noch aus.

Als nächstes geht Marvel's Jessica Jones am 8. März 2018 mit den neuen Folgen auf Netflix weiter.