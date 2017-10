Marvel's Daredevil - Vincent D’Onofrio Rückkehr als Kingpin in Staffel 3 bestätigt

Fans der Netflix-Serie Marvel's Daredevil dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Kingpin freuen. Wie inzwischen Marvel bestätigt, wird der Schauspieler Vincent D'Onofrio auch in Staffel 3 als Wilson Fisk aka Kingpin zu sehen sein.

Seinen ersten Auftritt hatte er bereits in der ersten Staffel und wurde schnell zum Publikumsliebling. In Staffel 2 hatte er jedoch nur einen kleinen Auftritt. Wie groß nun seine Rolle in der neuen kommenden Staffel 3 ausfallen wird, steht noch aus.

Neuer Showrunner für Staffel 3

Gleichzeitig gibt es einen Wechsel hinter den Kulissen: Als neuer Showrunner der Serie leitet ab der dritten Staffel Erik Oleson (Arrow, The Man in the High Castle) die Geschicke der Serie und bestimmt als Autor und kreativer Kopf die Ausrichtung der kommenden Folgen. Es wird sich zeigen, welche Auswirkungen das auf die Serie haben wird.

Damit wird bereits zum dritten Mal die Position des Showrunners der Serie neu vergeben: Die erste Staffel stammt noch von Steven DeKnight, während er in Staffel 2 von dem Duo Douglas Petrie und Marco Ramirez abgelöst wurde.

Daredevil: Staffel 3 geht 2018 an den Start

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel sollen noch in diesem Jahr beginnen. Neben D'Onofrio gibt es natürlich ein Wiedersehen mit Charlie Cox als Hauptdarsteller Matt Murdock aka Daredevil, sowie Deborah Ann Woll als Karen Page und Elden Henson als Foggy Nelson.

Wann die neuen Folgen nächstes Jahr auf Netflix an den Start gehen, wird noch bekannt gegeben. Derzeit ist der Held in der neuen Serie The Defenders an der Seite von Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist zu sehen.

In Kürze geht mit The Punisher eine neue Marvel-Serie auf Netflix an den Start.