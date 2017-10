Life is Feudal: MMO wechselt am 17. November vom geschlossenen zu einem offenen Betatest. Außerdem wird Entwickler Bitbox ihr Hardcore-Suvivalspiel auf Steam Early Access veröffentlichen. Besitzer von Life is Feudal: Your Own erhalten ein kostenloses Charakterticket und können so direkt die Starter-Insel verlassen und das Festland und damit das Hauptgebiet des MMOs betreten.

Auf der Entwicklerwebseite sind verschiedene Zugangspakete mit zusätzlichen Extras wie Premiumaccounts für 60, 90 und 135 Euro verfügbar. Die Spielwelten auf EU-und Nordamerika Server werden mit Erscheinen der Open Beta neugestartet.

Das MMO ist im Prinzip eine aufgebohrte Fassung von Life is Feudal: Your Own. Statt 64 Spieler wird die Mittelalter-Sandbox für mehr als 10.000 Spieler geöffnet und die Welt um mehrere Quadratkilometer erweitert. Diese Spielwelt ist persistent und soll durch die Handlungen der Spieler geformt werden.

Für Neueinsteiger gibt es auf Youtube ein Vorstellungsvideo der Entwickler, welches die wichtigsten Regeln und Features des harten Mittelalteralltags näherbringt.