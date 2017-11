Need for Speed: Payback erntete einige Kritik für sein Fortschrittssystem, das zu abhängig von Grind oder Echtgeld-Käufen war. Publisher EA reagiert mit dem neusten Patch nun auf das Fan-Feedback und erhöht die Belohnungen fürs Spielen.

Aktuell hat EA viel Ärger mit seinen Mikrotransaktionen. In Star Wars: Battlefront 2 ging die Aufregung über die Lootboxen sogar so weit, dass der Publisher die Ingame-Käufe erst einmal aus dem Spiel entfernen musste. Als Bonus gab es noch die meisten Downvotes aller Zeiten auf Reddit obendrauf.

Mehr Belohnungen fürs Spielen

Soweit ist es in NfS: Payback zwar noch nicht, reagiert wurde aber trotzdem. Hier dauerte es bislang sehr lange, neue Bauteile oder Fahrzeugverbesserungen beim Spielen freizuschalten. Die Spieler hatten also die Wahl zwischen mühsamem Grind und dem Griff in die Geldbörse, um sich die neuen Teile einfach zu kaufen.

Besonders ärgerlich bei einem Titel, der so viele Tuning-Möglichkeiten wie noch nie zuvor in der Arcade-Racer-Reihe bietet. EA hört aber auf die Kritik der Fans und hat mit dem neusten Update die Belohnungen angehoben. Ab jetzt erhält man deutlich mehr Reputation und Ingame-Credits für Ingame-Events, Roaming Racer und Bait Crates. Auch die Anzahl der Luftfederungen in »Lieferungen« wurde angehoben.

In Zukunft soll es noch weitere Anpassungen in dieser Richtung geben. Ein Beispiel sind die Tune-Up-Shops, in denen neue Teile nun alle zehn statt alle 30 Minuten erscheinen sollen.

