Northgard - Großes Update führt den neuen Klan des Bären ein

Das Aufbau-Strategiespiel Northgard befindet sich auf der Early-Access-Zielgeraden. Die Entwickler von Shion Games haben nun das fünfte und letzte spielbare Volk des Wikinger-Siedlers vorgestellt: den Klan des Bären.

Die neue Fraktion ist besonders widerstandsfähig und bietet vor allem in den eisigen Wintern Vorteile im Überlebenskampf. So verbrauchen sie in der kalten Jahreszeit unter anderem 20 Prozent weniger Nahrung als die anderen Völker. Außerdem verfügt der neue Klan über zwei einzigartige Einheiten:

Der gepanzerte Bär : Dieses graue Ungetüm eignet sich bestens, um die eigenen Territorien zu verteidigen - allein deshalb, weil es keine gegnerischen Gebiete betreten kann. Dafür verfügt der gepanzerte Bär aber über eine dicke Panzerung und eine starke Defensive.

: Dieses graue Ungetüm eignet sich bestens, um die eigenen Territorien zu verteidigen - allein deshalb, weil es keine gegnerischen Gebiete betreten kann. Dafür verfügt der gepanzerte Bär aber über eine dicke Panzerung und eine starke Defensive. Die Schildmaid: Weibliche Wikinger gab es in Northgard zwar schon zuvor, bei den Bären übernimmt eine Frau aber gleich die Rolle des starken Kriegshäuptlings. Im Vergleich zu anderen Häuptlingen greift sie zwar langsam an, ist dafür aber extrem stark in der Defensive.

Northgard wird noch schwerer

Zu den weiteren Änderungen aus dem Update #13 gehört unter anderem, dass die KI noch einmal deutlich verbessert wurde und Gegner uns nun noch größere Schwierigkeiten machen, insbesondere im höchsten Schwierigkeitsgrad. Zudem erhalten alle Völker außer dem Klan des Bären nun auch in ihren eigenen Gebieten zehn Prozent Abzug auf ihre Angriffskraft.

Alle weiteren und kleineren Änderungen sowie die kompletten Patchnotes des Updates #13 finden Sie auf Steam. Erst vor Kurzem haben wir eine Übersicht über alle bisherigen Updates von Northgard zusammengetragen, dort erfahren Sie auch mehr über den im April vorgestellten Klan des Raben und den Mehrspieler-Modus.

Wie gut ist Northgard schon jetzt? Das Wikinger-Siedler im Early-Access-Test

Viele Updates dürfte es nicht mehr geben, bevor Northgard den Early Access verlässt. Ein Release-Termin steht zwar noch nicht fest, allerdings haben die Entwickler angegeben, dass sie nach dem Start im Early-Access (Februar 2017) zwei bis sechs Monate bräuchten, um das Spiel fertigzustellen. Von den angekündigten Features fehlt nur noch die Story-Kampagne. Gut möglich also, dass Shiro Games pünktlich fertig werden und Northgard Ende August 2017 erscheint.

