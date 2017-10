Path of Exile - Deutsche Version endlich mit Patch 3.0.2 veröffentlicht

Unter jedem unserer Artikel zu Path of Exile wurde sie immer gefordert, jetzt ist sie endlich da: die deutsche Version! Mit Patch 3.0.2 lernt das Action-Rollenspiel Deutsch, Französisch und Spanisch. Die Entwickler betonen aber, dass es sich nur um eine erste Fassung der Übersetzung handelt und bitten um Feedback.

Außerdem werden die gesprochenen Dialoge nicht neu vertont, nur die Texte gibt es jetzt in anderen Sprachen. Die sind aber auch das wichtigste, denn sonderlich gesprächslastig ist das Hack'n'Slay sowieso nicht.

Abgesehen von der Übersetzung behebt Update 3.0.2 vor allem Bugs und schraubt an der Balance. Die größten Änderungen erfahren die beschworenen Geister. Sie werden nun zusammen mit unseren Auren gespeichert, wenn wir uns ausloggen oder die Verbindung verlieren. Ihr Level richtet sich jetzt nicht mehr nach dem Gebiet, das wir aktuell durchreisen, sondern entweder nach dem Level des erweckten Monsters oder nach der vom Skill-Edelstein erlaubten Höchststufe.

Wer nur auf die deutsche Version gewartet hat, um dem Spiel eine Chance zu geben: Es lohnt sich! Path of Exile erwies sich schon in unserem ursprünglichen Test als Vorbild für jedes Free2Play-Spiel und die riesige, ebenfalls kostenlose Erweiterung Fall of Oriath setzte nur nochmal einen drauf.

