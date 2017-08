Vor Kurzem haben wir darüber berichtet, dass der chinesische Großkonzern Tencent versucht hat, Playerunknown's Battlegrounds und das zugehörige Entwicklerstudio Bluehole aufzukaufen. Nachdem die Übernahme gescheitert ist, wollte das Technologie-Unternehmen einer Meldung von Gamesindustry.biz zufolge aber wenigstens in Bluehole investieren, um doch noch ein Stück vom stetig wachsenden PUBG-Kuchen abzubekommen.

In einer Stellungnahme hat Bluehole nun allerdings dementiert, das Tencent bisher irgendeine Investition in das Studio getätigt hat. Die Berichte der letzten Tage seien einfach falsch. Eine offizielle Reaktion von Tencent gab es bislang noch nicht.

Ein Investment von Tencent wäre allerdings aus Sicht des chinesischen Unternehmens absolut sinnvoll. Als größter Videospiel-Publisher der Welt, zu dem auch Riot Games (League of Legends) und Supercell (Clash of Clans, Clash Royale) gehören, könnte sich Tencent mit einen Einstieg in PUBG noch weiter und über den heimischen Markt hinaus vergrößern.

Playerunknown's Battlegrounds befindet sich derweil weiterhin auf der Überholspur und hat inzwischen nicht nur bei den Zuschauerzahlen auf Twitch LoL hinter sich gelassen, sondern ist vor Kurzem auch auf der Liste der Spiele mit den meisten aktiven Spielern an Counter-Stike: Global Offensive vorbeigezogen. Zudem wurde PUBG inzwischen mehr als sechs Millionen mal vekauft und das, obwohl sich das Spiel noch immer im Early Access befindet.

