Aktuell gibt es nur eine Map im Shooter-Hit Playerunknown's Battlegrounds. Allerdings arbeiten die Entwickler von Bluehole bereits an der nächsten Karte, die in einem weitläufigen Wüstengebiet angesiedelt sein wird. Auf der Gamescom 2017 hat Brendan "Playerunknown" Greene nun einen neuen Screenshot der Wüstenmap veröffentlicht.

Auf dem Bild ist eine große Stadt abgebildet, in der Haufenweise Gebäuden stehen, die wir nie zuvor in PUBG gesehen haben. Bis zu zehn Stockwerke hoch sind die Häuser und auch für kleinere Gebäude wurden offenbar neue Modelle geschaffen. Sollten es diese Hochhäuser wirklich ins Spiel schaffen, dürften sie ein Paradies für alle Spieler sein, die sich gerade auf der Suche nach Waffen und Loot befinden.

ICYMI I revealed an early WIP look at the city on our new @PUBATTLEGROUNDS desert map at my @gamescom keynote! pic.twitter.com/9TE3nxj8T1