Innerhalb von zwei Monaten konnte Bluehole Studios die Verkaufszahlen seines Online-Shooter-Hits Playerunknown's Battlegrounds verdoppeln: Waren es Anfang September 2017 noch 10 Millionen verkaufte Exemplare, sind es jetzt bereits 20 Millionen.

Das hat der auch unter seinem Pseudonym Playerunknown bekannte irische Game-Designer Brendan Greene auf seinem offiziellen Twitter-Account bekannt gegeben. Gleichzeitig entschuldigt er sich in dem Beitrag für die anhaltenden Probleme mit dem Battle-Royale-Shooter:

.@PUBATTLEGROUNDS reached an amazing milestone this weekend, passing 20 million copies sold!



I know a lot of you are frustrated by issues w/ the game but the team is working hard to deliver a truly great Battle Royale expierence for everyone. Bear with us, change is coming!