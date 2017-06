Playerunknown's Battlegrounds - Wöchentlicher Patchday fällt aus

Eigentlich sieht der Plan der Entwickler für Playerunknown's Battlegrounds wöchentliche Updates für Fehlerbehebungen und Optimierungen sowie monatliche Patches für inhaltliche Neuerungen und Feature-Erweiterungen vor. Diese Woche müssen die Spieler des Battle-Royale-Shooters jedoch auf den gewohnten Update-Rhythmus verzichten.

Wie das Entwicklerteam per Twitter bekannt gegeben hat, fällt das wöchentliche Update für die Kalenderwoche 24 aus. Als Grund dafür gibt Bluehole Studio an, dass man sich auf interne Tests und Daten-Analysen fokussieren wolle.

PSA This week, we'll focus on internal testing & data analysis. Updates scheduled for today will be deployed next week. Apologies for delay.