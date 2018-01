Rebellion - Sniper-Elite-Macher kaufen 70-Mann-Studio auf

Die Entwickler der Sniper-Elite-Reihe, Rebellion Developments, haben den Konkurrenten Radiant Worlds aufgekauft. Das gab Rebellion in einer Pressemitteilung auf Twitter bekannt. Das 70-köpfige Team wird als »Rebellion Warwick« Teil der Zentrale in Oxford, Großbritannien werden.

We’re delighted to announce our acquisition of Radiant Worlds. Full press release below. pic.twitter.com/sWtM1tAoi4