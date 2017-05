Sniper: Ghost Warrior 3 - Großes Update veröffentlicht, verbessert Ladezeiten

Für das Actionspiel Sniper: Ghost Warrior 3 ist ein umfangreiches Update erschienen. Wie der Hersteller CI Games berichtet, soll der aktuelle Patch deutliche Optimierungen in der Stabilität des Spiels bringen und zahlreiche bekannte Fehler beheben. Außerdem implementiert er diverse Veränderungen, um das Spielerlebnis zu verbessern.

The patch is rolling out on all platforms now! https://t.co/eku0JFnoBz