Star Citizen - Neue Website mit Roadmap

Seit kurzen ist die neue Website zu Star Citizen online. Sie soll sich einfacher bedienen lassen als die alte und verrät auch einige neue Infos zur Entwicklung. Allen vorran eine Roadmap.

Wer die offizielle Webseite zu Star Citizen besucht, wird jetzt erst einmal mit einem Auswahlfenster begrüßt, in dem man direkt die Unterseiten über Star Citizen oder Squadron 42 ansteuern kann. Auf diesen Unterseiten werden die allseits bekannten Features beworben.

Roadmap - Diese Features sollen dieses Jahr kommen

Wenn man sich ein wenig durch die Development-Seite klickt, findet man die neue Roadmap. Die nimmt ihre Daten direkt aus der internen Datenbank von Cloud Imperium Games und listet auf, welche Features für welches Quartal geplant sind. Außerdem kann man einsehen, wie weit die Entwicklung jedes einzelnen Features bereits fortgeschritten ist.

Zur Erinnerug: Mit Star Citizen Alpha 3.0 hat der Entwickler die Grundlage für vierteljährliche Updates gelegt. Das lange Warten auf Patches ist damit also vorbei. Dabei ist aber auch zu beachten, dass in der Roadmap nicht absolut jedes Feature aufgelistet ist. Nur die größeren werden hier genannt. Außerdem sind die Angaben auch nicht bindend und Verschiebungen sind möglich.

3.1.0 - Was gibts als nächstes?

Bereits im nächsten Update soll der Charaktereditor sowie ein verbesserter Look für die Helme kommen. Weibliche Charaktere kann man aber auch dann nicht erstellen: Die folgen erst im vierten Quartal. Weiter will CIG das Balancing der Schiffswaffen verbessern, die Personal Manager App, das Flugkontrollsystem und die Planetengeneration. Ebenso ist mit der Gemini R97 Shotgun eine neue Waffe für Star Marine in der Mache und das eigene Schiff kann man bald mit der Preacher Armament Distortion Scattergun ausrüsten.

Für mehr Abwechslung im Weltall sollen drei neue Schiffe sorgen, die bald fertiggestellt werden: Die Aegis Reclaimer, Anvil Terrapin und die MISC Razor. Für eine schnellere Fortbewegung auf der Planetenoberfläche wiederum gibt es bald den Tumbril Cyclone.

Natürlich schraubt das Team auch an der Performance. Neben allgemeinen Verbesserungen versucht man vor allem den Netzwerk Code aufzumöbeln.

Was kommt noch 2018?

Die darauffolgenden Patches sind natürlich auch mit Features beladen. Unter anderem sollen Spieler noch dieses Jahr die Möglichkeit haben, Notrufe abzusenden, falls sie auf einem Planeten oder im Weltall gestranded sind und Treibstoff oder eine Transportmöglichkeit brauchen. Auch Mining und Salvaging sollen noch in diesem Jahr kommen, genau wie die Umsetzung der umstrittenen Land Claim Lizenzen.

Neben einer Überarbeitung der CommArrays sind zudem ganze acht neue Locations geplant. Darunter auch die Integration der aus früheren Alpha-Versionen bekannten Area 18 Landezone in das PTU. Die wird zusammen mit dem Coruscant-artigen Planeten ArcCorp kommen.

Weiter kommen neue Schiffe wie die Aegis Hammerhead, die Origin 600i und die Anvil Hurricane. Andere wie die Consolidated Outland Mustang und die Origin 300i hingegen erhalten ein Rework. Ein exaktes Erscheinungsdatum für all die einzelnen Updates gibt es nicht. Nur über Version 3.1.0 ist bekannt, dass sie irgendwann im März erscheinen soll.

Auch zum Singleplayer gibts neues: »The Coil« aus Squadron 42 vorgestellt

Star Citizen - Alpha 3.0 - Exklusive Bilder und Infos ansehen