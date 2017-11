Star Wars - Lucasfilm hat Großes mit Rey, Finn und Poe vor

Bereits im Frühjahr sprach Disney-Chef Bob Iger über die Zukunft von Star Wars und erste Pläne für viele weitere Produktionen in den nächsten Jahren.

Nun bestätigt Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy in der hauseigenen Star Wars Show die umfangreichen Pläne über die Ausrichtung des Franchise nach dem Finale der neuen Trilogie. Dabei stehen vor allem die neuen Charaktere Rey, Poe, Finn und der Droide BB-8 im Mittelpunkt:

"Wir setzen uns jetzt zusammen, reden über die Star-Wars-Geschichten der nächsten zehn Jahre und schauen uns an, wohin es mit den zukünftigen Storys um diese neuen Charaktere Rey, Poe, Finn oder BB-8 nach Episode IX gehen könnte.



Aber wir schauen uns auch die Arbeit von Leuten an, die daran interessiert sind, in die Welt von Star Wars zu kommen und uns zu Orten zu bringen, die wir bis jetzt noch nicht kennen. Das ist schon aufregend, denn es ist eine große, weit, weit entfernte Galaxie. Die Möglichkeiten sind endlos."

Weiter wollte Kennedy leider nicht ins Detail gehen. Mit den vielen Möglichkeiten sind jedoch nicht nur Filme gemeint, sondern der komplette Kanon mit möglichen Spin-offs, Serien wie Star Wars Rebels und sicherlich weitere Spiele.

Star Wars: Wie geht es nach der Trilogie weiter?

Bisher hat Disney nach dem Erwerb von Lucasfilm bis ins Jahr 2020 eine neue Trilogie mit Das Erwachen der Macht (2015), Die letzten Jedi (2017) und Episode 9 im Jahr 2019 angestoßen, die neben vielen neuen Charakteren vor allem den Fans ein Wiedersehen mit den legendären Stars aus der Original-Trilogie ermöglichte.

Mit Rogue One ist im letzten Jahr ein erstes sehr erfolgreiches Spin-off erschienen, gefolgt von einem Han-Solo-Film im nächsten Jahr. Weitere Ablegerfilme wie etwa über den Kopfgeldjäger Boba Fett oder einen über Obi-Wan Kenobi scheinen geplant zu sein, offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Auch im Bereich Serie könnte es nach dem Ende der Animationsserie Star Wars Rebels in irgendeiner Form weitergehen. Am unsichersten ist wohl die Spiele-Division von Star Wars: Während Battlefront 2 in den Startlöchern steht, wurde das Entwickler-Studio Visceral überraschend geschlossen und das dort entstehende Singleplayer-Abenteuer neu ausgerichtet.