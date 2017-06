Take-Two - Will Spieler nicht »wie andere Publisher« mit Mikrotransaktionen ausnehmen

Take-Two-Geschäftsführer Strauss Zelnick glaubt nicht, dass die Ausbeute von Spielern mit Mikrotransaktionen zu einem langfristigen Erfolg führt. In einem Investorengespräch im Rahmen der 45. jährlichen Konferenz von Cowen and Company sprach der Firmenchef rund 30 Minuten über Virtual Reality, Nintendo Switch und eben auch Mikrotransaktionen.

Zelnick gibt vor den Investoren zu, dass andere Publisher bei Mikrotransaktionen die Nase vorne haben - ohne konkrete Namen zu nennen. Er sei sich sicher, dass man pro Spieler noch mehr Geld erwirtschaften kann. Und das werde man wohl auch. Allerdings nicht auf Kosten der Zufriedenheit der Kunden.

"Man kann nicht auf in alle Ewigkeit kostenlose Inhalte verteilen, darauf basiert kein Geschäftsmodell. Aber wir versuchen nicht, unsere Monetarisierung bis zum x-ten Grad zu optimieren. Ich fürchte, wenn man das macht, dann erkennt das der Kunde. Sie mögen es vielleicht nicht komplett realisieren, aber sie fühlen es.



Man denke nur an eigene Erfahrungen zurück - wenn man für etwas ein bisschen zu viel gezahlt hat, selbst wenn das Produkt wirklich gut ist, dann ärgert man sich darüber. Zu viel für etwas Schlechtes zu zahlen ist noch schlimmer. Zu viel für etwas wirklich Gutes zu zahlen, selbst wenn man es sich leisten kann, lässt einen mit einem schlechten Gefühl zurück. Wir wollen nicht, dass sich unsere Kunden so fühlen."