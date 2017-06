The Evil Within 2 - E3-Ankündigung vorab verraten

Leaks gehören genau wie die richtigen Ankündigungen fast schon irgendwie zu großen Messen wie der E3 dazu. Von Assassin's Creed: Origins wissen wir mittlerweile fast alles ziemlich sicher, obwohl die Ubisoft-Pressekonferenz noch nicht einmal stattgefunden hat. Nun hat es auch Bethesda erwischt.

Beziehungsweise konkret gesagt vermutlich eine der beiden großen Ankündigungen, die der Publisher für die PK am 12. Juni um 6 Uhr morgens geplant hat: The Evil Within 2. Vorab hatte es bereits Gerüchte aufgrund von Stellenanzeigen und laut Bethesda solider Verkaufszahlen des Vorgängers gegeben, die einen Nachfolger vermuten ließen.

Falsche Reihenfolge: Zuerst beworben, dann angekündigt?

Die Katze aus dem Sack gelassen hat nun aber wohl blöderweise eine Werbeanzeige auf Reddit: Die wirbt im PS4-Subreddit mit der Rückkehr des Survival-Horrors, führt aber aktuell noch auf die offizielle Website von The Evil Within und nicht die eines zweiten Teils. Auch Vorbestellungen sind laut der Anzeige bereits möglich.

Auch wenn diese Informationen natürlich nicht offiziell sind, macht die Werbung einen sehr authentischen Eindruck. Vermutlich wurde sie zu früh geschaltet. Auch wenn Bethesda sich nicht dazu geäußert hat, kann man also davon ausgehen, dass The Evil Within 2 höchstwahrscheinlich morgen bei der PK angekündigt wird.

Was noch Neues vom Publisher kommt, ist noch nicht bekannt - auch über ein mögliches Wolfenstein 2 wurde bereits spekuliert - und geleakt.

The Evil Within - Screenshots aus der PC-Version ansehen