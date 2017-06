Mit neuem Logo und einem dank etlicher Leaks nicht mehr ganz so geheimen neuen Assassin's Creed: Origins geht der französische Publisher auf die E3. Auch dieses Jahr veranstaltet Ubisoft eine eigene Pressekonferenz, die das Spiele-Lineup rund um die bereits bekannten Titel wie Far Cry 5 und The Crew 2 vorstellen werden.

Größte Änderung zu den Jahren davor: Anscheinend wird die Show diesmal von den Entwicklern selber moderiert und nicht mehr von der Schauspielerin und Comedian Aisha Tyler. Schade.

Dafür begrüßen Sie unsere beiden nicht weniger witzigen Moderatoren Michi Obermeier & Christian Schneider am Dienstag ab 21 Uhr in der Pre- und After-Show auf unserem Twitch-Kanal, bei dem Sie ab 22 Uhr dann live die unkommentiere Pressekonferenz anschauen können:

Wann? Dienstag, 12. Juni

21:00 Uhr - Pre-Show mit Michael Obermeier und Christian Schneider

22:00 Uhr - Ubisoft E3 Pressekonferenz (unkommentiert)

23:00 Uhr - After-Show und Analyse mit Michael Obermeier, Christian Schneider und Dimitry Halley

Wo?

#E3Daheim: GameStar Twitch-Kanal

YouTube

Twitch



Alte Bekannte und neue Marken

Klar im Fokus der Pressekonferenz wird zweifelsohne die Zukunft der Assassin's-Creed-Reihe stehen. An der Echtheit des vermuteten Ägpyten-Setting zweifelt eigentlich kaum noch jemand, trotzdem warten Fans gespannt auf das erste echte Gameplay zum Spiel und konkreten Details. Über Far Cry 5, South Park 2 und The Crew 2 sind schon einige Dinge bekannt, aber auch hier kann und wird Ubisoft sicherlich noch viel zu Features, Details und Story verraten.

Mehr zum Thema: E3-Überraschung von Ubisoft - Drei Spiele am Wochenende kostenlos spielen

Ubisoft ist außerdem bekannt dafür, die Präsentation stets mit einem überraschenden »One More Thing« zu beenden. Auf diese Weise wurden bereits das erste Watch Dogs oder auch Ghost Recon: Wildlands angekündigt. Wir rechnen auch dieses Jahr damit, dass das Unternehmen am Ende eine neue Marke oder ein bisher unbekanntes Spiel zeigen wird.

Vielleicht ja tatsächlich das von Fans seit Jahren herbeigewünschte Beyond Good & Evil 2? Vielleicht gibt es ja auch endlich ein neues Battle Isle aus dem brandneu gegründeten Ubisoft-Studio in Berlin. Unwahrscheinlich, ja, aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Dass eine neue Marke (»new IP«) vorgestellt werden wird, hat Ubisoft in einem Trailer zum E3-LineUp bereits bestätigt.

Die wichtigsten Spiele