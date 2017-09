Das Action-Adventure The Mummy: Demastered im 2D-Look zeigt im kürzlich veröffentlichten Trailer neue Spielszenen. Entwickler WayForward (Shantae, Goosebumps und Ducktales: Remastered) orientiert sich mit seinem Retro-Metroidvania an der Neuauflage des Films Die Mumie mit Tom Cruise. Allerdings wird der Hollywood-Star im Spiel nicht zu finden sein.

Als Spieler übernimmt man die Rolle eines Elite-Agenten, der die namensgebende Mumie aufhalten muss. Der genaue Release-Termin des Spiels ist bisher nicht bekannt - nur ein »Cooming Soon« steht am Ende des Videos. The Mummy: Demastered soll für den PC, die PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Laut der offiziellen Beschreibung möchte WayForward klassisches 16-bit Feeling und die altbekannte Metroidvania-Formel, aus Erkunden und Kämpfen, bieten. So sollen dem Spieler zahlreiche Waffen zur Verfügung stehen, um die Monster und Bosse zu bezwingen. Daneben können rund 50 versteckte Artefakte gesammelt werden.

Mehre Mumien-Spiele erhältlich

Neben The Mummy: Demastered sind bereits weitere Titel im Mumien-Universum erschienen. So haben die Oxenfree-Entwickler das iOS- und Android-Episoden-Adventure The Mummy Dark Universe Stories veröffentlicht. Außerdem entwickelte Starbreeze das VR-Spiel The Mummy Prodigium Strike, welches für Werbezwecke vor der Veröffentlichung des Kinofilms in einigen teilnehmenden Kinos spielbar war.

Im Kino bekam Die Mumie nach drei Teilen einen Reboot im Juni 2017 spendiert. Tom Cruise spielte die Hauptrolle, während Sofia Boutella die Mumie verkörperte. In weiteren Nebenrollen waren Russel Crowe und Annabelle Wallis zu sehen. Der Film floppte allerdings an den Kinokassen und nahm bei Produktionskosten von rund 120 Millionen US-Dollar nur rund 80 Millionen US-Dollar wieder ein.