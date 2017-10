Theoretisch betrachtet: No Thing - Töte den Boten

Die roboterhafte Stimme schnarrt in meinen Ohren: »Level 01, unterster Helfer. Du musst eine Nachricht zur Eiskönigin bringen.« Damit sind die Parameter meiner Reise auch schon gesetzt. Ich bin ein Niemand, trotzdem muss ich eine wichtige Nachricht zur (scheinbaren) Herrscherin bringen. »Jemand musste Josef K. verleumdet haben...«, schießt es mir in den Kopf. Denn wie der Protagonist von Franz Kafkas Romanklassiker »Der Prozess« werde auch ich ohne Erklärung inmitten einer obskuren Welt ab- und zugleich in andauernder Bewegung festgesetzt.



Ab jetzt kann ich nur noch rennen. Nicht verschnaufen, nicht stehenbleiben, ich werde sogar immer schneller. Während Josef K. durch das Labyrinth der Bürokratie irrt, hetze ich in No Thing durch tatsächlich labyrinthische Levels. Zwar habe ich ein Ziel, das Spiel lässt mich aber in vollendeter Unklarheit darüber, wieso ich zur Eiskönigin eile, welche Botschaft ich trage, was das Ganze soll.



Wie passend, auch bei Kafka bellt ein Gerichtsscherge auf die Frage nach dem Grund für K.'s Verhaftung: »Wir sind nicht bestellt, Ihnen das zu sagen. Das Verfahren ist nun einmal eingeleitet und Sie werden alles zur richtigen Zeit erfahren. Ich gehe über meinen Auftrag hinaus, wenn ich Ihnen so freundschaftlich zurede.« Auch von No Thing habe ich wenig Mitgefühl zu erwarten. Im Gegenteil.

Mein Feind

Der ewige Begleiter meines Marathons ist der Kommentator, gleichzeitig Erzähler einer Geschichte, die laufend an mir vorüberzieht. Im Rausch aus den wirren, sich andauernd verändernden Farben der surrealen, bruchstückhaften Spielwelt zerfasert die sonore Maschinenstimme zum Hintergrundrauschen. Überhaupt, der Rausch: No Thing ist wahrhaft psychedelisch, es versetzt mich in eine Art Trance - und möchte zugleich in keinem Fall, dass ich ans Ziel komme.



Das Spiel scheint nur dafür gemacht, dass ich aufgebe, scheitere, und so spiele ich niemals länger als 20 Minuten am Stück. Die Monotonie des Wirrwarrs regt mich auf. Ganz am Boden der Gesellschaft, gefangen in der ständigen Wiederholung, im ewigen Limbus der Sinnlosigkeit schickt mich No Thing auf einen spielerischen und atmosphärischen Höllentrip.