Total War: Warhammer 2 setzt das Jahr der Echtzeitstrategie erfolgreich fort. Bei uns staubt es im Test 85 Wertungspunkte samt Gold-Award ab (trotz einiger Schwächen), und auch bei der internationalen Presse findet das Schlachten-Epos Anklang: Mit einem Metascore von 87 verzeichnet es aktuell bei Metacritic.com 24 positive, 2 ausgeglichene und 0 negative Reviews.

Und auch die deutschen Kollegen zeigen sich angetan. Computer Bild Spiele spendiert eine 1,8 (im Schulnoten-System), PC Games zückt sogar die 90 und Eurogamer spricht eine klare Empfehlung aus.

In unserer Wertungsspiegel-Tabelle tragen wir alle weiteren wichtigen Wertungen (deutsch wie international) für euch zusammen.

Rüdiger Steidle lobt in seinem Test bei GamersGlobal die vier Fraktionen:

TJ Hafer von IGN US sieht Warhammer 2 als bestes Total War aller Zeiten:

Und unser Maurice Weber stört sich lediglich am neuen Ritual-System:

"So frustriert hat mich im Test lange kein Spiel mehr! Denn Total War: Warhammer 2 ist eigentlich fantastisch. Alles, was den ersten Teil so klasse machte, ist hier noch besser. Die Völker sind noch interessanter, die Schlachten noch epischer, die Welt noch vielfältiger. An jeder Ecke freue ich mich über kleine oder große Neuerungen, die das Spiel sinnvoll erweitern. Und dann diese Ritualmechanik! Was hat so ein unausgegorenes System in so einem tollen Spiel zu suchen? Die neue Siegbedingung soll der Kern der Kampagne sein und erweist sich stattdessen als ihr größter Makel."