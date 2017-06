Welches AM4-Mainboard für Ryzen? - Unterschiede der AM4-Chipsätze und Mainboard-Empfehlungen

Nach vielen Jahren verabschiedet sich AMD mit den Ryzen-Prozessoren von den Sockeln AM1, FM2 oder dem Veteranen AM3+ und setzt auf den Sockel AM4 mit 1.331 Pins, für den es mittlerweile eine gute Auswahl an Ryzen-Mainboards gibt – aber welches Board mit welchem Chipsatz ist das richtige für einen Gaming PC auf Ryzen-Basis?

Jeder Ryzen-Prozessor besitzt 24 PCIe-3.0-Lanes, 16 davon sind für Grafikkarten vorgesehen, weitere vier sind für die Verbindung mit den aktuellen Ryzen-Chipsätzen X370, B350 und A320 gedacht. Zu den vier verbleibenden vier PCIe-3.0-Lanes gesellen sich noch vier USB 3.0-Anschlüsse, die von den Mainboard-Herstellern unterschiedlich genutzt werden können.

Trotzdem sind auch die AM4-Mainboards mit den Chipsätzen X370, B350 und A320 unterschiedlich ausgestattet und erweitern die in einer Ryzen-CPU vorhandenen Basis-Features mit diversen Funktionen.

AM4-Chipsätze im Vergleich

Der von AMD für den High-End-Bereich gedachte Chipsatz X370 liefert obendrein acht PCIe-2.0-Lanes, zwei USB 3.1 (Gen 2)-, jeweils sechs USB 3.0- und USB 2.0- sowie vier SATA-3-Anschlüsse. Beim Mittelklasse-Chipsatz B350 sind es zwei Lanes weniger, auch die USB 3.0- und SATA-3-Anschlüsse sind um jeweils zwei reduziert.

Nur der X370-Chipsatz unterstützt den gleichzeitigen Betrieb zweier Grafikkarten im Crossfire oder SLI Verbund, Übertaktungs-Features finden Sie hingegen auch beim günstigeren B350-Chipsatz. Der A320 bietet als günstigster Chipsatz dagegen keine OC-Features. USB 3.1 (Gen 1/Gen 2) unterstützen aber alle drei AM4-Chipsätze, wenn auch mit unterschiedlich vielen Anschlüssen.

Neben diesen drei Chipsätzen hat AMD noch die Versionen X300, B300 und A300 im Angebot, die für besonders kleine Rechner (Small Form Factor, SFF) gedacht sind, sich bei den Features und Einschränkungen aber an den »großen« Versionen orientieren – USB 3.1 unterstützen X/B/A300 aber nicht nativ. Mainboard-Hersteller realisieren USB 3.1 aber per Zusatz-Chip, weitere Informationen zu den noch nicht verfügbaren Chipsätzen reichen wir nach.

RAM-Kompatibilität

Ein in den ersten Wochen und Monaten heiß diskutiertes Thema war und ist die Kompatibilität verschiedener RAM-Kits mit der neuen AM4-Plattform. Die von AMD offiziell unterstützten Taktraten von DDR4-RAM hängen von der genauen Speicherkonstellation ab. Der höchste Takt liegt bei 2.667 MHz (zwei Single Rank-Module), der niedrigste bei 1.866 MHz (vier Dual Rank-Module).

Unserer Erfahrung nach profitieren AMDs Ryzen-Prozessoren relativ stark von einem hohen Speichertakt. Gleichzeitig ist es aber gar nicht so einfach, hoch getakteten RAM auf AM4-Mainboards zu nutzen. Die Situation soll sich mit der neuesten A.G.E.S.A-Version (»AMD Generic Encapsulated Software Architecture«) 1.0.0.6 deutlich verbessert haben.

Sodass nicht mehr nur speziell für Ryzen entworfene und entsprechend teurere Kits mit Samsung-B-Die-Chips innerhalb der Spezifikationen takten, sondern auch günstige Riegel mit Chips von Hynix und Micron gegenüber vorigen AGESA-Versionen nun mit höheren und wenigstens den angegebenen Taktraten stabil laufen.

Welcher AM4-Chipsatz für welchen Zweck?

Für die meisten Nutzer dürfte eine Hauptplatine mit dem B350-Chipsatz ausreichend sein. Nur wer seinen Ryzen-Prozessor stark übertakten will, zwei Geforce im SLI-Modus nutzen oder extrem viel Peripherie anschließen will, greift zu einem Modell mit X370-Chipsatz. Aber selbst der günstige A320 ist für einen günstigen Spiele-PC, der nicht übertaktet werden soll, grundlegend geeignet.

Mainboards mit B350-Chipsatz sind im mATX-Format schon für rund 70 Euro zu haben, Modelle im ATX-Format beginnen ab 90 Euro. Mainboards mit X370-Chipsatz werden ab 120 Euro verkauft, besser ausgestattete High-End-Modelle kostet mindestens 220 Euro. Die Differenz von deutlich über 100 Euro ist in den meisten Fällen besser in eine schnellere Ryzen-CPU, eine flottere Grafikkarte, mehr RAM oder eine (M.2-)SSD investiert – wir empfehlen in den meisten Fällen ein B350-Board als Basis für einen Gaming-PC mit Ryzen-CPU.

In der nachfolgenden Kaufberatung setzen wir den Fokus auf Mainboards mit X370- und B350-Chipsatz. Hauptplatinen mit dem A320-Chipsatz sind derzeit noch verhältnismäßig rar und ausschließlich im mATX-Format erhältlich.

Für Freunde kompakter PCs im Mini-ITX-Format sieht es auch knapp vier Monate nach dem AM4-Launch schlecht aus: Einzig Biostar hat mit dem X370GTN ein Mainboard im Angebot, das aber nicht lieferbar ist. Auf der diesjährigen Computex zeigte zumindest Asrock zwei neue Platinen für Kleinstrechner: Das Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac sowie das AB350-Gaming-ITX/ac, die beide im Sommer 2017 erscheinen sollen.