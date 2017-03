Am 3. März veröffentlicht Nintendo mit der Switch eine neue Konsole. So begleitet GameStar diesen Tag.

Von Sandro Odak |

Am Freitag erscheint die Nintendo Switch in Deutschland. So wollen wir von GameStar diesen Tag begleiten.

Am Freitag, den 3. März erscheint eine neue Konsole in Deutschland: Die Nintendo Switch. Die Hardware-Abteilung der GameStar und unsere Kollegen der GamePro haben die Konsole schon seit einigen Tagen im Test und konnten schon Dutzende Stunden mit Spielen wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und 1-2-Switch verbringen.

Auch wir von GameStar wollen am Donnerstag, einen Tag vor dem großen Launch, Nintendo in den Blickpunkt nehmen. Im Verlauf des »Nintendo Switch-Thementages« am 2. März 2017 analysieren wir, was die Switch an Hardware-Power mitbringt, welchen Stellenwert die Firma Nintendo für die Branche, aber auch uns persönlich als Gamer, hat und vor allem welche Spiele erscheinen.

Und damit Sie auch wirklich Einblick erhalten und mit uns zusammen diesen Tag genießen können, beenden wir ihn mit einem Livestream aus der Redaktion: Michael Obermeier präsentiert Ihnen am frühen Abend zusammen mit dem Zelda-Tester Mirco Kämpfer von GamePro, was die Switch kann. Zusammen werden die beiden zirka anderthalb Stunden Zelda: Breath of the Wild streamen und Ihre Fragen beantworten.

Hardware-Test: Das kann die Nintendo Switch

Ablauf: Der Nintendo-Switch-Thementag

09:00 Uhr: Chefredaktions-Talk mit Heiko Klinge und Markus Schwerdtel - Warum die Switch auch für PC-Spieler wichtig ist

11:00 Uhr: Alles, was Sie zum Launch der Nintendo Switch wissen müssen

12:00 Uhr: Die kuriose Nintendo-Historie - Vom Lusthotel zum Retter der Videospiele

13:00 Uhr: Nintendo Indie-Offensive - Diese »Nindies« erscheinen auch für den PC

14:00 Uhr: Kolumne: Nintendo ist Kinderkram? Umso besser!

16:00 Uhr: Nintendo Switch Hardware-Hub - Alle Erkenntnisse in der Übersicht

17:00 bis 18:30 Uhr: Livestream auf Twitch - Michael Obermeier stellt mit Mirco Kämpfer (GamePro) die Nintendo Switch vor und spielt das neue »The Legend of Zelda«

18:30 Uhr: Nintendo Switch - Alle Launch-Titel in der Video-Übersicht

Warum berichtet GameStar auch über Konsolen?

Obwohl die GameStar natürlich primär ein PC-Spiele-Magazin ist, richtet sie sich auch an Videospieler im Allgemeinen. Wir selbst haben die vergangenen Tage neidisch zu den Kollegen der GamePro rübergeschielt, wie sie dort Zelda und Co. gespielt haben.

Und offenbar sind wir mit unserer geheimen (zweiten) Leidenschaft nicht allein: Die letzte GameStar-Community-Umfrage hat ergeben, dass nur knapp ein Drittel aller GameStar-Leser nur auf dem PC spielt. Der Großteil besitzt auch eine PlayStation 4 und Xbox One oder spielt auf dem Smartphone.

Nach diesem Thementag wenden wir uns schwerpunktmäßig natürlich wieder PC-Spielen zu. Mit AMD Ryzen und Nvidia GTX 1080 Ti gibt es ja auch dort große Hardware-Themen! Falls Sie mehr Informationen zur Nintendo Switch wollen, besuchen Sie doch unsere Konsolen-Partnerseite GamePro. Dort finden Sie tagesaktuell Informationen zu allen Spielen, Zubehör-Teilen und Technikthemen aus dem Nintendo-Kosmos.