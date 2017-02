AM4-Mainboards für AMDs Ryzen CPUs gibt es mit X370, B350 oder A320 Chipsatz. Wie unterscheiden sich die AM4-Chipsätze im Vergleich und welche AM4-Platine ist die je nach Anspruch richtige für Ryzen? Wir geben Tipps für AM4-Mainboards für Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X und Ryzen 1700.

Die neuen Ryzen-Prozessoren von AMD benötigen ein Mainboard mit Sockel AM4 und einem von mehreren Chipsätzen.

Zum Thema » Benchmark-Weltrekord, extrem gute Verkäufe AMD Ryzen 7 1800X » Ryzen: Takt und Preise, Vorbestellung Offizielle Infos von AMD Nach vielen Jahren verabschiedet sich AMD mit den Ryzen-Prozessoren von allen aktuellen Sockeln wie AM1, FM2 oder dem Veteranen AM3+ und setzt auf den neuen Sockel AM4 mit seinen 1.331 Pins. In die neuen Ryzen-CPUs hat AMD viele Funktionen integriert, die früher in einem externen Chipsatz zu finden waren, beispielsweise Controller für USB oder SATA. Trotzdem werden auch die AM4-Mainboards mit den neuen AMD-Chipsätzen X350, B350 und A320 ausgestattet sein, die die in der CPU vorhandenen Basis-Features unterschiedlich stark erweitern.

AM4-Chipsätze im Vergleich

Mit dem von AMD für den High-End-Bereich gedachten Chipsatz X370 stehen so beispielsweise bis zu acht USB-3.1-Ports und acht SATA-3-Anschlüsse bereit, beim B350 sind es nur 4x USB 3.1 und 6x SATA 3. Auch bei der Anzahl der PCI-Express-Verbindungen, den Übertaktungsmöglichkeiten oder der Unterstützung von Crossfire oder SLI gibt es Unterschiede.

Zwei PCI Express 16x Slots für zwei Grafikkarten im Crossfire- oder SLI-Modus wird laut den AMD-Folien nur der X370-Chipsatz bieten, Übertaktungs-Features finden Sie auch beim günstigeren B350-Chipsatz. Der A320 wird als günstigster Chipsatz dagegen keine OC-Features bieten. USB 3.1 (G1/G2) unterstützen aber alle drei AM4-Chipsätze, wenn auch mit unterschiedlich vielen Anschlüssen.

Nur der X370-Chipsatz unterstützt offiziell alle Features wie Crossfire/SLI und Übertaktung.

Unterschiede gibt es auch bei der Anzahl der USB- und SATA-Anschlüsse.

Neben diesen drei Chipsätzen hat AMD noch die beiden Versionen X300 und A300 geplant, die für besonders kleine Rechner (Small Form Factor, SFF) gedacht sind, sich bei den Features und Einschränkungen aber an den »großen« Versionen orientieren werden – USB 3.1 scheinen X300 und A300 aber nicht nativ zu unterstützen. Eventuell realisieren die Mainboard-Hersteller USB 3.1 aber per Zusatz-Chip bei X300- und A300-Platinen. Genauere Details dazu fehlen noch.

Viele Hersteller mit AM4-Mainboards

Von mehreren Herstellern gibt es bereits Informationen zu geplanten Mainboards. Asrock plant beispielsweise zwei Hauptplatinen mit dem B350-Chipsatz im ATX- und mATX-Format, außerdem ein Modell im mATX-Format mit A320-Chipsatz. Für das High-End-Segment plant Asrock gleich fünf Mainboards, die sich vor allem durch drei oder zwei PCI-Express-16x-Slots und Killer-Netzwerk- und WLAN-Chips unterscheiden.

Asus soll gleich bis zu 11 Mainboards entwickelt haben und MSI wird laut den Quellen von Digitimes sogar 15 unterschiedliche Mainboards für Ryzen-Prozessoren auf den Markt bringen. Auch von Biostar und Gigabyte gibt es bereits ähnliche Informationen zu mehreren Modellen, allerdings sind Tests zu AM4-Mainboards wohl erst zum Release von Ryzen ab dem 2. März zu erwarten.

Welcher AM4-Chipsatz für welchen Zweck?

Ohne Tests kann es auch noch keine klaren Empfehlungen für ein Mainboard geben, wohl aber für die Wahl des Chipsatzes. Für die meisten Nutzer dürfte rein von den technischen Daten her eine Hauptplatine mit dem B350-Chipsatz ausreichend sein. Nur wer mehr als eine Grafikkarte und viel Peripherie nutzt, greift eher zu einem Modell mit X370-Chipsatz. Aber selbst der A320 dürfte theoretisch für einen günstigen Spiele-PC, der nicht übertaktet werden soll, geeignet sein.

Preislich führen Händler die ersten Mainboards mit B350-Chipsatz im mATX-Format schon für etwas mehr als 90 Euro, während High-End-Modelle mit X370 auch mehr als 300 Euro kosten können. Die rund 200 Euro Unterschied wären in den meisten Fällen vermutlich besser in eine schnellere Ryzen-CPU, eine flottere Grafikkarte, mehr RAM oder eine SSD investiert. Hier werden aber nach dem Marktstart vermutlich noch einige preisliche Anpassungen vorgenommen.