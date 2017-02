Die Programmlandschaft von Twitch ist so vielfältig wie kompliziert. Zum Wochenende am 3. - 5. Februar stellt die GameStar-Redaktion Streams vor, die Sie interessieren könnten.

Von Dimitry Halley |

Die Twitch Tipps zum Wochenende sollen Ihnen bei der Orientierung helfen.

GameStar wagt ein Experiment, diese Woche allerdings noch in einer etwas abgespeckten Form. Wir wollen Ihnen einen besseren Überblick über die deutsche (und in speziellen Fällen internationale) Streaming-Landschaft geben - falls Sie am Wochenende runterkommen wollen, dann finden sich schließlich unzählige coole Gaming-Kanäle, die man verfolgen sollte.

Wie beim guten alten Fernsehprogramm ändern sich die Highlights in der Streaming-Landschaft, neue Trends kommen auf, spezielle Spiele stehen im Fokus: Und wir wollen Ihnen die Auswahl so entspannt wie möglich machen.

Weil sich dieses Format noch im Aufbau befindet, ich aber unbedingt schon loslegen will, gibt's in diesem handlichen Artikel ein paar persönliche Empfehlungen von mir. Darüber hinaus bin ich natürlich immer offen für Tipps und Wünsche aus der Community. Gegenwärtig konzentriere ich mich dabei noch auf Twitch, es spricht aber nichts dagegen, langfristig andere Stream-Anbieter wie YouTube Gaming mit einzubeziehen.

Die aktuell »heißen« Spiele

Neben den Dauerbrennern League of Legends, Dota 2 und Overwatch gibt es dieses Wochenende erstmals Conan Exiles, das vergangene Woche in die Early-Access-Alpha gestartet ist. Das Survival-Spiel sorgt nicht nur mit seinem Penis-Slider für Furore, es bietet auch einen knallharten (wenn auch unfertigen) Überlebenskampf, in dem man die skurrilsten Abenteuer und Geschichten erlebt.

Das macht Conan Exiles zum perfekten Zuschauerspiel - wenn der Streamer von wilden Krokos gefressen wird, nachdem er eine Stunde Büsche für seine erste Klamotte leergepflückt hat, dann lässt sich prima schadenfroh darüber schmunzeln. Alle aktuellen deutschen Conan-Twitcher finden Sie auf der Übersichtsseite.

Spiel Nummer 2: Die Closed Beta zu Ghost Recon: Wildlands startet am Freitag, 3. Februar, und erstreckt sich über das ganze Wochenende. Wenn Sie Lust auf unterhaltsame Koop-Action haben, schauen Sie doch mal rein. Oder Ihnen geht's wie mir und Sie fragen sich, ob Wildlands noch denselben Hardcore-Faktor bietet wie frühere Serienteile. Auch das kann man am Wochenende bei Twitch herausfinden.

Spiel Nummer 3: Rainbow Six: Siege, das an diesem Wochenende komplett kostenlos spielbar ist. Damit will Ubisoft sicherlich die Werbetrommel für kommende DLC-Inhalte rühren. Aus meiner eigenen Erfahrung mit YouTubern wie Serenity17 kann ich sagen: Siege ist ein fantastischer Zuschauersport, gerade weil das Spiel so unheimlich gnadenlos aussieht. Und das dient mir als perfekte Überleitung zu ...

Die spannendsten Twitch-Events

In Quebec finden vom 3. bis zum 5. Februar 2017 die Rainbow Six Invitationals statt, Ubisofts großes Promo-Event, um die neuen Inhalte von Siege an die Öffentlichkeit zu bringen und ein Pro-Turnier abzuhalten. Gerade letzteres lohnt sich! Die Gefechte finden jeweils separat auf PC und Xbox One statt, los geht's mit dem Viertelfinale am Freitag. Den Stream finden Sie sowohl bei Twitch, als auch bei YouTube Gaming.

Hier der komplette Programmplan für die Rainbow Six Invitationals

Der Hardware-Handel Alternate wird 25 und veranstaltet einen Jubiläumsstream, bei dem bekanntere Größen wie Sissorstream, Fishc0p und Staiy quatschen, zocken und sich mit Hardware beschäftigen. Die Dauer des Streams: 25 Stunden. Wie passend.

Hier der Link zum Alternate-Event auf Twitch

Das hier ist wie gesagt nur ein erster Teaser für unser kommendes Format. Dort werden die einzelnen Punkte noch etwas detaillierter vorgestellt, wir gehen intensiver auf Programmabläufe ein und so weiter. Trotzdem freue ich mich auch jetzt schon über Feedback zu unserem Testballon. Schönes Wochenende!