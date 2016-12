Von Battlefront bis Quake - im Action-Genre geht 2017 richtig die Post ab. Wir haben zehn kommende Hits herausgesucht.

Von Johannes Rohe |

Darth Vader und Morgan Yu, der Held des Shooters Prey, könnten sich 2017 um die Krone für das beste Actionspiel streiten.

»Johannes«, haben sie gesagt, »such doch mal die besten Actionspiele des Jahres 2017 raus, kann doch nicht so schwer sein.« Tja, das ist etwa so, als müsste man die schönsten GameStar-Redakteure finden: Die Auswahl ist riesig und viel ist Definitionssache. Deshalb hat Kollege Stange für sein Video über die besten Actionspiele 2017 auch teilweise ganz andere Titel gewählt als ich.

Dieser Artikel hat also nicht den Anspruch, die ultimativen Action-Highlights des Jahres 2017 für jeden Spielertyp aufzulisten - dafür ist das Genre viel zu diffus. Ich bin aber davon überzeugt, zehn unbestreitbar actionreiche Spiele gefunden zu haben, auf die wir uns wirklich freuen dürfen.

Und so lange Sie irgendetwas mit Action am Hut haben, sollte für Sie der ein oder andere potenzielle Hit dabei sein, egal ob Sie Horror, Indies oder Weltraumaction favorisieren. Jetzt aber genug der langen Worte, los geht's mit den Action-Hoffnungen 2017, säuberlich sortiert nach dem (voraussichtlichen) Releasetermin.

Resident Evil 7: Biohazard

Releasetermin: 24.01.2017

Michis Ersteindruck nach rund 4 Stunden mit Resident Evil 7 war mehr als positiv: Das neue Resi macht mit Ego-Perspektive und Südstaaten-Szenario zwar einiges anders als die Vorgänger, trotzdem ist noch genug vom alten Flair der Serie vorhanden. Eine schöne Mischung aus Jumpscares, Actioneinlagen und subtilem Horror sorgt für einen angenehmen Gruselfaktor. In der Demoversion darf jeder kostenlos Probe gruseln.

Mehr: Plus-Titelstory zu Resident Evil 7

For Honor

Releasetermin: 14.02.2017

Wenn sich Samurai, Ritter und Wikinger mal so richtig auf die Mütze geben - dann sind wir natürlich mittendrin. Die Mittelalter-Klopperei For Honor setzt auf unkomplizierte Multiplayer-Schlachten und ein ausgefeiltes Kampfsystem. Dazu kommt eine Singleplayer-Kampagne mit brachialer Action nach dem Call-of-Duty-Rezept. Das ist zumindest unserem Autor Stephan Freundorfer irgendwann zu stumpfsinnig, der Multiplayer ist dafür über jeden Zweifel erhaben.

Star Trek: Bridge Crew

Releasetermin: 14.03.2017

Langsam aber sich hält VR Einzug in die Spielelandschaft. Einer der spannendsten reinen VR-Titel in Entwicklung ist dabei mit Sicherheit Star Trek: Bridge Crew. Nicht nur eingefleischte Trekkies dürften begeistert von der Möglichkeit sein, einmal selbst als Captain auf der Brücke eines Raumschiffs zu stehen, die Waffensysteme zu bedienen, die Energieversorgung zu managen oder den Pott selbst durch Asteroidenfelder zu manövrieren. Rene Heuser war auf jeden Fall hin und weg. Ohne teures VR-Headset und Motion-Controller müssen Sie auf den Trip zu den Sternen allerdings verzichten.

Little Nightmares

Releasetermin: 1. Quartal 2017

Diese kleine Perle des schwedischen Entwicklerstudios Tarsier Studios war wohl der Überraschungshit der Gamescom 2016. Im Action-Adventure Little Nightmares schleichen und knobeln wir uns durch eine Welt, die direkt unseren Albträumen entsprungen sein könnte. Das Grandiose Artdesign sorgt mit seinen abgedrehten Umgebungen und morbiden Kreaturen nicht nur für einen angenehmen Gruselfaktor, sondern hat auch immer wieder Überraschungen in Petto. Sollte Little Nightmares die Qualität der Gamescom-Demo halten, wird dieses kleine Spiel ein ganz großer Hit.

Star Wars: Battlefront 2

Releasetermin: Herbst 2017

Dass Dice mit der Grafikpracht der Frostbite-Engine Star-Wars-Atmosphäre zum Schneiden auf den Bildschirm zaubern kann, haben die Schweden schon mit ihrem ersten Battlefront bewiesen, spielerisch blieb aber viel Luft nach oben. Im zweiten Anlauf könnte jedoch vieles besser werden, darauf lassen uns zumindest die stete Weiterentwicklung von Star Wars: Battlefront und die Ankündigung einer Singleplayer-Kampagne hoffen. Was sonst noch besser werden muss, hat Dimi in seinen fünf Wünschen für Battlefront 2 niedergeschrieben.