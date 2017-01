Sollte man Nintendo Switch direkt zum Release kaufen? Oder lieber warten? Und lohnt sich das überhaupt für PC-Spieler? Wir helfen Ihnen bei der Entscheidung.

Von Dimitry Halley |

Nintendo Switch: Kaufen oder nicht kaufen? Das ist hier die Frage.

Kaufen Sie sich eine Nintendo Switch? Und wenn ja: Schon bei Release? Lohnt es sich, nach Release auf ein besseres Bundle zu warten? Und rentiert sich die Konsole überhaupt (Stichwort: Spiele)? Sagen Sie »Der«, »Die« oder »Das Switch«? Haben Sie die Wii U ausgesetzt und jetzt wieder richtig Lust auf eine großartige Next-Gen-Nintendo-Erfahrung? Oder haben Sie es bis heute verpasst, Ihre heißgeliebte Wii von Ihrer Ex-Freundin zurückzufordern?

Wenn Sie sich eine oder mehrere dieser Fragen in den vergangenen Wochen gestellt haben, dann geht's Ihnen wie mir. Wie quasi jede Nintendo-Plattform der vergangenen zehn Jahre polarisiert die neue All-In-One-Handheld-Konsole unter Fans, Skeptikern, Journalisten und Gamern. Auf der einen Seite stehen verblüffend innovative Ideen, auf der anderen Zweifel am Line-Up, der Technik und dem Preis. Ist also gar nicht so einfach, die beste Entscheidung für sich zu treffen.

Aber keine Sorge: Dafür bin ich ja da. In diesem Artikel will ich aus Sicht eines PC-Spielers alle essenziellen Aspekte der Switch-Debatte durchgehen und Ihnen (und mir) bei der Kaufentscheidung helfen - angefangen bei einer der wichtigsten Fragen: Was ist denn nun mit den Kohlen?

Was steckt in der Nintendo-Switch-Packung? Und wieviel zahle ich?

Der Preis der Switch entwickelt sich seit Ankündigung zu einem stetigen Streitpunkt. 330 Euro wird der Spaß in Deutschland kosten - im Release-Umfang der Konsole sind enthalten: Die Konsole, also Tablet samt Dock, zwei Joy-Con-Controller, ein Stromadapter, ein HDMI-Kabel, zwei »Straps« zur besseren Haptik der Controller sowie eine Halterung (der »Grip), um aus den Joy-Con ein stabiles Gamepad zu basteln. Anders als bei PS4 und Xbox One gibt's also den zweiten Controller direkt im Release-Paket dazu.

Laut einer Statistik von IGN ist die Switch damit in den USA (»inflationsjustiert«) die viertgünstigste Konsole aller Zeiten - deshalb fordern viele Fans auch, dass man Nintendos neue Konsole tunlichst mit dem ursprünglichen Release-Preis von PS4 (400 Euro) und Xbox One (500 Euro) vergleichen soll. Und nicht mit dem aktuellen (240 bis 280 Euro für die Standard-Versionen, 400 Euro für PS4 Pro).

Aus Prinzipienreiter-Perspektive kann ich die Forderung auch Verstehen, in der Realität läuft man als Kunde aber jetzt (beziehungsweise im März) in den Laden und sieht dort alle aktuellen Konsolen mit ihren aktuellen Preisen nebeneinander. Schließlich hat die kurze Lebensspanne der Wii U »eindrucksvoll bewiesen, dass die »neuere« Konsole nicht zwangsläufig ältere Modelle anderer Hersteller überlebt. So oder so, ich persönlich halte das ganze Preis-Vergleichen in dem Fall aber für eine überschätzte Unternehmung - die Switch hat einen Preis, der für aktuelle Konsolen völlig normal ist.

Ist die Switch zu teuer?

Spannender ist hier die Frage nach Peripherien: Wenn Sie sich nichts aus Motion-Control-Gimmicks machen und Nintendo-Titel möglichst genauso wie PC-Spiele spielen wollen, dann kommen wahrscheinlich einige Anschaffungen auf den Release-Preis oben drauf. Zum einen wäre da der Pro-Controller für 70 Euro.

Und wenn Sie aus den Joy-Con ein funktionierendes Gamepad basteln wollen, wird wohl auch eine Halterung mit Aufladefunktion für knapp 30 Euro fällig. Spieler, die voll auf digitale Downloads setzen, werden früher oder später außerdem ihren Speicher aufrüsten müssen. Und der Online-Dienst wird ab Herbst 2017 wie PS Plus und Xbox Live ebenfalls mit monatlichen Gebühren aufschlagen.

Aber auch das geht in meinen Augen rein preislich im Vergleich zu anderen Plattformen in Ordnung (über den Online-Dienst sprechen wir später noch). Dass man für Spezialleistungen draufzahlen muss, ist in der Branche keine Neuheit. Klar, als Schnäppchen-Alternative zu den anderen Plattformen geht die Switch definitiv nicht durch.

Aber wer zum Konsolenstart mit der Standard-Konsole samt The Legend of Zelda: Breath of the Wild loslegt, dürfte erstmal gut bedient sein. Im Release-Umfang ist die Switch komplett lauffähig (anders als der 3DS, bei dem ich das Ladegerät separat kaufen muss). Ein USB-C-Ladekabel zum Aufladen für unterwegs im Handheld-Betrieb muss aber trotzdem separat nachgekauft werden.

Dass ich das hier im Detail hier aufschlüssle, hat übrigens nichts damit zu tun, dass ich die Preisdiskussion neu anheizen will (für alle Infos dazu schauen Sie einfach das oben eingebundene Diskussionsvideo von Fritz, Heiko und Markus). Mir ist nur wichtig, dass Sie genau wissen, was sie auf den Tisch legen müssen, um die Switch-Spiele spielen zu können. Denn da liegt doch der eigentliche Grund, sich die Konsole zu kaufen: Was bietet die Switch für Gamer?

Das Spiele-Line-Up der Nintendo Switch: Lohnt es sich?

Meiner Meinung nach lohnt sich die Switch direkt zum Release nur für prinzipielle »Early Adopter« (wie Heiko und Markus) und Zelda-Fans (wie mich). Das Spieleangebot direkt zum Release im März fällt vergleichsweise dürftig aus: Zelda: Breath of the Wild steht als einzige große Triple-A-Produktion, Switch-exklusiv warten darüber hinaus lediglich die Party-Spielchen 1-2-Switch und Snipperclips auf. Oh, und Super Bomberman R verspricht zumindest launigen Couch-Koop.

Darüber hinaus bietet die Switch im Release-Fenster Multiplattform-Veröffentlichungen wie Just Dance 2017, Skylanders Imaginators, The Binding of Isaac und I Am Setsuna. Bis zum Weihnachtsgeschäft erscheinen mit Super Mario Odyssey, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, Xenoblade Chronicles 2 und Fire Emblem Warriors immerhin noch weitere Nintendo-exklusive Titel. Klar, Enthusiasten finden sicherlich noch einige andere interessante Spiele.

Trotzdem fehlen dem Launch-Line-Up viele starke Zugpferde, die sich Fans womöglich wünschen - beispielsweise ein Metroid für Core-Gamer, ein neues Smash Bros., Donkey Kong, ein Pokémon-MMO und so weiter. Auch der sogenannte »Third Party Support«, also die Software-Unterstützung anderer Publisher wie EA, Ubisoft und Activision, fällt abseits von Neuveröffentlichungen älterer Titel ähnlich mager aus wie damals bei der Wii U. Ein fortwährender Support aktueller Blockbuster wie Call of Duty oder Battlefield ist da äußerst unwahrscheinlich.

Gut, dafür haben Sie als GameStar-Leser ja auch Ihren PC. Aber um es auf den Punkt zu bringen: Sie sollten sich die Switch nicht kaufen, wenn Sie das gleiche Programm wie bei Sony und Microsoft plus Nintendo-Spiele wollen. Nintendo schlägt hier erneut einen komplett eigenen Weg ein, der sich in Zukunft wahrscheinlich noch weiter von den Multi-Plattform-Blockbustern entfernen wird als bei Start im März. Lassen Sie sich von dem angekündigten Fifa-Ableger also nicht auf eine falsche Fährte locken. Ich persönlich halte das übrigens gerade aus PC-Gamer-Sicht für keine schlechte Sache.

Die perfekte Ergänzung?

Schauen Sie sich dieses Video zu den besten Wii-U-Titeln von den IGN-Kollegen an. Erledigt? Okay. Wenn Sie den Großteil dieser Spiele spannend finden, dann dürfte die Switch ein Pflichtkauf sein. Nintendo wird seine Trends eher fortsetzen, statt mit ihnen zu brechen, und auf die Weiterentwicklung der hauseigenen Marken und Einbindung von vielversprechenden kleineren Multi-Plattform-Titeln setzen. Als dritte große Spiele-Säule steht die Virtual Console, der digitale Retro-Koloss, in dem alte Klassiker aus der NES-, SNES-, Wii- und hoffentlich auch Gamecube-Ära verfügbar sein werden.

Zwei dieser drei Säulen (Virtual Console und hauseigene Marken) sind Nintendo-exklusiv und damit die perfekte Ergänzung, falls Ihnen die Spielelandschaft auf dem PC manchmal zu farblos vorkommt. Das größte Aushängeschild von Nintendo ist die Einzigartigkeit ihres Spiele-Portfolios, das man so auf keiner anderen Plattform findet. Auch nicht auf Steam. Wegen dieser Exklusivität wird die Switch zu einer besseren PC-Ergänzung als PS4 und Xbox One, zumindest für mich (und ich besitze alle Konsolen - der Job macht's nötig).

Oh, und auch für den lässigen Couch-Koop kann man die Switch definitiv ins Auge fassen. Stichwort »Multiplayer ...

Nintendo Switch und Multiplayer?

Für Freunde mit Faible für Couch-Koop (wie mich) bietet die Switch mehr Möglichkeiten als jede andere Konsole bisher. Es sind nicht nur zwei Controller im Release-Umfang, die Switch lässt sich darüber hinaus mit bis zu sieben anderen Konsolen lokal verbinden. Wenn Kumpels also ihre Switch mit zu mir nach Hause bringen, können wir ohne Probleme loslegen - so zumindest die Theorie. Ob dabei jeder Spieler eine eigene Kopie des Spiels braucht, bleibt dabei den Herstellern überlassen.

Beim Online-Service wird's ein bisschen komplizierter. Alle Online-Komponenten abseits des E-Shops sind an die monatliche Gebühr gebunden. Dafür erhält man Multiplayer-Support, eine Lobby- und Party-App (kurioserweise nur fürs Smartphone), ein plattformübergreifendes Account-System und monatliche kostenlose Vollversionen alter Klassiker, die man nach dem Freimonat aber wieder (digital) zurückgeben muss.

Ein eher ungelenkes System im Vergleich zu PS Plus und Xbox Live, wo alle Online-Komponenten über die Konsole verwaltet werden und Freispiele dauerhaft in der Bibliothek bleiben. Aber zumindest endet die Ära der kryptischen Freundescodes.

Die Technik: Wie viel Power steckt in der Switch?

Falls Sie es noch nicht mitbekommen haben: Die Switch wird weniger technische Leistungsmöglichkeiten unter der Haube haben als aktuelle Konsolen. Es gibt keinen 4K-Support, Spiele laufen maximal mit 1080p, Zelda beispielsweise nur bei 30 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 900p. Eine detaillierte Analyse, was die Konsole auf dem Kasten hat, finden Sie in unserem umfangreichen Technik-Vergleich.

Aber 4K-Support ist nicht der einzige Weg, technische Leckerlis zu bieten. Gerade die Mobilität dürfte Pendlern coole Möglichkeiten eröffnen. Das Tablet lässt sich vom Dock entkoppeln, dann hat man einen Gaming-Handheld mit 720p-Auflösung und einer Akku-Laufzeit von 2,5 bis 6,5 Stunden - je nach Spiel.

Das reicht ohne USB-C-Ladekabel zwar nicht für einen Flug nach Los Angeles, aber sein Triple-A-Zelda auf dem Arbeitsweg von Rosenheim nach München zu spielen, klingt durchaus lukrativ. Gerade für die armen Münchner, die die horrenden Mietpreise in der Innenstadt nicht bezahlen können oder wollen.

Und auch die Motion-Control-Möglichkeiten der Joy Con versprechen einige interessante Spiele, falls die Switch-Software auch ordentlich Gebrauch davon macht. Das bleibt abzuwarten.

Fazit: Ist die Nintendo Switch für Sie die richtige Konsole?

Die Nintendo Switch ist weder pauschal zu teuer und doof, noch die Traumerfüllung für jeden Spieler - wir reden hier einfach von einer speziellen Plattform für einen ganz speziellen Spielertypen. Dass Hardcore-Nintendo-Fans zur Konsole greifen, steht außer Frage. Aber aus PC-Gamer-Perspektive hängt der Kauf in meinen Augen von einigen Faktoren ab.

Nummer Eins: Haben Sie Lust, sich auf unkonventionelle Experimente einzulassen? Die Switch mag technisch nicht in dieselbe 4K-HDR-Kerbe schlagen wie andere aktuelle Plattformen, trotzdem sind die kreativen Möglichkeiten hinter den Peripherien, Joy-Con und Co. durchaus beeindruckend. Bleibt eben abzuwarten, ob Nintendo hier auch aus den Vollen schöpft.

Deshalb Nummer Zwei: Greifen Sie nicht direkt zu, wenn Sie unsicher sind. Die Wii U hat gezeigt, dass innovative Hardware kein Erfolgsgarant sein muss. Einige Fans mögen die Titel für Nintendos alte Plattform zwar in den Himmel loben (ich finde auch viele Spiele darauf cool), aber die kurze Lebenszeit unterstreicht einfach, dass die Konsole sich nie so entfalten konnte, wie ursprünglich angepeilt. Deshalb sollten Sie in meinen Augen bei der Switch nicht aus reinem Optimismus für die Zukunft kaufen, wenn das Start-Line-Up sie nicht vom Hocker reißt.

Nummer Drei: Wenn Ihnen moderne Blockbuster wichtig sind, dann wird Ihnen die Switch für sie eher ein Ergänzung als ein Ersatz ihres Spiele-PCs sein. Ist auch nicht schlimm, aber darauf sollten Sie sich einstellen. Über riesige Produktionen wie Mario der Zelda werden Sie mit ziemlicher Sicherheit nicht monatlich stolpern - stattdessen sollten Sie ein Herz für JRPGs, nette Multiplayer-Erfahrungen und kuriose Experimente mitbringen. Oh, und natürlich für Nintendo-Marken und die Virtual Console mit ihren Retro-Klassikern.

Nummer Vier: Warten zahlt sich eigentlich immer aus. Der Release-Umfang der Switch mag für 330 Euro zwar in Ordnung gehen, im Lauf des Jahres kann man aber mit besseren Bundles, Spielen und Preisen rechnen, zumal die Preisgestaltung bei den Händlern und nicht bei Nintendo liegt.

Nummer Fünf: Wenn Sie eine Konsole für die ganze Familie suchen, ist die Nintendo Switch nach wie vor die beste Wahl, nicht nur wegen der unbedenklichen Nintendo-Marken, sondern auch wegen der tollen lokalen Multiplayer-Funktionen.

Nummer Sechs: Mobilität ist einer der wichtigsten Vorzüge der Switch. Wenn Sie Skyrim in der S-Bahn oder auf der Toilette spielen wollen, dann bietet die Handheld-Konsole genau das, was Sie suchen.

Nummer Sieben: Nehmen Sie die ganze Debatte nicht zu ernst. Im Internet schaukeln sich Affären schnell hoch. Wenn Sie Lust auf die Switch haben, greifen Sie halt zu - wenn nicht, dann warten sie ab, bis das Angebot spannender wird. Ich weiß, klingt wie ein Allgemeinplatz, aber ich halte in dieser Angelegenheit einen klaren Kopf gerade in der Diskussionskultur für wichtig.

Nummer Acht: Sollte ich noch Aspekte vergessen haben, die bei der Kaufentscheidung für oder gegen eine Switch essenziell sind, dann schreiben Sie's mir in die Kommentare. Ich bessere dann im Zweifelsfall nach.