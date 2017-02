Welche neuen Film-Highlights kommen im Februar 2017 ins Kino? Diese Frage beantworten wir im Special, denn es wird gruselig, actionreich und amüsant. Mit dabei sind Rings, Lego Batman Movie, John Wick 2, Trainspotting 2 mehr.

Von Vera Tidona |

Welche Filme kommen im Februar ins Kino? Wir liefern einen Überblick der Filmstarts des Monats.

Der Februar bietet für alle Filmfans etwas: ob gruselige Horror-Schocker, Action pur oder etwas zum Schmunzeln. Im Horrorfilm-Sequel Rings sucht Samara nach neuen Opfern, Batman legt sich im neuen Lego-Animationsspaß mit dem Joker und gigantischen Horde von Schurken an, Keanu Reeves meldet sich als knallharter Ex-Auftragskiller John Wick zurück und Danny Boyle vereint nach 20 Jahren die alte Gang aus Trainspotting für ein Sequel wieder. Wir zeigen hier die besten Filmstarts des Monats inklusive Trailer.

Eine komplette Übersicht der Starttermine für den Monat Februar mit weiteren Informationen zu den einzelnen Filmen findet ihr auf unserer Partnerseite Filmstarts.de

Kinofilme im Februar 2017

Live by Night

Kinostart: 02.02.

In Ben Afflecks Gangster-Epos stellt er Joe Coughlin dar, der in Boston während der Prohibitionszeit der 1920er Jahren als Sohn eines Polizisten eine Karriere als Krimineller anstrebt. Auf seinem Weg zur Macht bricht er die wichtigste Regel unter Gaunern: Er betrügt einen mächtigen Mafioso, stiehlt sein Geld und seine Braut. Doch die heiße Affäre endet tragisch und Joe findet sich in einem Strudel aus Gewalt, Rache, Macht und Betrug wieder.

Regie: Ben Affleck (Argo)

Schauspieler: Ben Affleck, Sienna Miller, Elle Fanning, Brendan Gleeson und Robert Glenister.

Rings

Kinostart: 02.02.

Im dritten Teil der Horrorfilm-Reihe nach einer japanischen Buchvorlage ist das Grauen zurück. Das unheimlich Mädchen Samara steigt aus ihrem kalten und nassen Grab auf der Suche nach neuen Opfern. Auch diesmal heißt es wieder: Wer sich das unheimliche Video anschaut, ist nach sieben Tagen tot.

Regie: F. Javier Gutiérrez (Tres dias)

Schauspieler: Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki und Vincent D'Onofrio.

Lego Batman Movie

Kinostart: 09.02.

Nach dem Kinohit Lego Movie erhält Batman seinen eigenen Animationsspaß mit dem typischen Humor der Lego-Filme. Das Leben des Superhelden könnte nicht besser sein. Während Gotham City in als Held feiert, findet er in der Bathöhle seine Ruhe. Doch dann meldet sich sein ärgster Feind, der Joker, an und bedroht mit einer Horde Schurken die Stadt. Batman ist gezwungen, sein Einzelkämpfer-Dasein aufzugeben und die Hilfe anderer Superhelden wie Batgirl, Superman und Catwomen den Kampf gegen Pinguin, Poison Ivy, Riddler, Mr. Freeze, Two-Face, Mad Hatter, Calendar Man, Harley Quinn und viele Schurken mehr anzunehmen. Und da wäre noch sein nerviger Gehilfe Robin.

Regie: Chris McKay (Robot Chicken)

John Wick: Kapitel 2

Kinostart: 16.02.

Nach dem Überraschungshit John Wick stand für Regisseur Chad Stahelski schnell fest, dass es eine Fortsetzung mit Keanu Reeves als knallharter Ex-Auftragskiller geben wird. Nach dem sein Titelheld den Mörder seines Hundes gnadenlos zur Strecke brachte, fordert ein ehemaliger Kollege einen Blutpfand ein. So muss John Wick seinen Ruhestand erneut verschieben und reist nach Rom, um die Kontrolle über eine mysteriöse Organisation von Auftragskillern zu erlangen. Inzwischen wurde ein Kopfgeld auf ihn angesetzt, so dass er gegen die tödlichsten Killer der Welt antreten muss. Ein dritter Teil ist bereits angekündigt.

Regie: Chad Stahelski (John Wick)

Schauspieler: Keanu Reeves, Laurence Fishburne (Matrix), Ian McShane (Fluch der Karibik) und Peter Stormare (Fargo).

T2 Trainspotting

Kinostart: 16.02

Regisseur Danny Boyle bringt nach 20 Jahren die alte Gang wieder zusammen. Im Sequel zu seinem Kultfilm aus den 1990er Jahren gibt es ein Wiedersehen mit Ewan McGregor als Mark Renton, der nach all den Jahren erstmals wieder zurück in seiner Heimat auf seine alten Kumpels Spud (Ewen Bremner), Begbie (Robert Carlyle) und Sick Boy (Jonny Lee Miller) trifft. Inzwischen sind alle vier zwar älter geworden, aber kein Stück reifer oder vernünftiger. So findet sich Mark auch schon bald wieder in Schwierigkeiten wieder: Drogen, Sex und Gewalt dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Die Vorlage dazu stammt erneut von dem Buchautor Irvine Welsh, der in einer kleinen Gastrolle mitspielen darf.

Regie: Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionär)

Schauspieler: Ewan McGregor (Star Wars I-III), Ewen Bremner (Snowpiercer), Robert Carlyle (Once Upon a Time) und Jonny Lee Miller (Elementary).

Boston

Kinostart: 23.02

Nach seinem Katastrophenfilm Deepwater Horizon widmet sich Regisseur Peter Berg erneut einer historischen Begebenheit. Hauptdarsteller Mark Wahlberg soll als Polizist während des Bostoner Marathon 2013 für Ordnung sorgen, als plötzlich auf der Zielgeraden zwei Sprengsätze explodieren, dem drei Tote und zahlreiche Schwerverletzte zum Opfer fielen. Schnell steht die Identität der tatverdächtigen Attentäter fest. Eine beispiellose Jagd auf die Täter mit Hilfe der Medien und Bevölkerung beginnt.

Regie: Peter Berg (Deepwater Horizon)

Schauspieler: Mark Wahlberg (Deepwater Horizon), John Goodman (10 Cloverfield Lane), J.K. Simmons (Whiplash) und Kevin Bacon (X-Men: Erste Entscheidung).

A Cure for Wellness

Kinostart: 23.02

Im Horror-Thriller wird Dane DeHaan als junger, aufstrebender Angestellter einer Firma in die Schweizer Alpen geschickt, um den Chef der Firma aus einem Wellness Bad zurückzubringen. Doch kaum ist er im abgelegenem Bad angekommen, findet er sich selbst als Patient in der seltsamen Einrichtung wieder, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt. Dabei kommt er einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur.

Regie: Gore Verbinski (Ring, Fluch der Karibik 1-3)

Schauspieler: Dane DeHaan (Chronicle, Valerian), Mia Goth (Everest) und Jason Isaacs (Harry Potter Filme).