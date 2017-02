Wer ist der Mächtigste? :

Ob Iron Man, Hulk, Thor oder Doctor Strange: Das Marvel Cinematic Universe bietet eine Fülle an Superhelden. Doch wer von ihnen ist mit seinen Fähigkeiten der Mächtigste? Hier kommt die Antwort.

Das Marvel Cinematic Universe bietet seit Iron Man eine Vielzahl an Superhelden, über die ungewöhnlichen Weltraumhelden Guardians of the Galaxy bis hin zum magischen Doctor Strange, den jüngsten Zuwachs im MCU.

Während scheinbar sämtliche Marvel-Superhelden nächstes Jahr in der Comic-Verflimung Avengers 3: Infinity War Seite an Seite gegen einen mächtigen Gegner antreten werden, haben sie in Captain America 3: Civil War noch gegeneinander gekämpft - wenn auch in einem recht freundschaftlichen Alibi-Kampf.

Doch was passiert, wenn es um Leben und Tod ginge - wer würde von all den Superhelden mit seinen Fähigkeiten als Sieger hervorgehen? Die Kollegen von Filmstarts.de haben sich so ihre Gedanken dazu gemacht und die mächtigsten Superhelden nach ihren Fähigkeiten ausgewählt. Hier ist das Ergebnis.

Platz 19: Rocket Raccoon

Tritt auf in Guardians Of The Galaxy

Besetzung: Bradley Cooper (Stimme)

Fähigkeiten:

Verstärkte Sinne; sehr intelligent; technikbegabt; Waffen- und Ausbruchsspezialist; für seine Größe erhebliche Stärke und Beständigkeit

Auf diesem Platz, weil:

Rocket ist intelligent und begabt im Umgang mit Waffen, besitzt aber keine Superkräfte (wenn man mal davon absieht, dass er ein Waschbär ist…) und ist halt nun mal nur 1,22 Meter groß. Daher bleibt leider nur der letzte Platz.