EA hat uns nach Stockholm eingeladen, wo wir bei Entwickler Dice zwei Tage lang Battlefield 1 spielen konnten. Hier finden Sie alle Infos, Artikel und Videos zu unseren Eindrücken zum Singleplayer und Multiplayer des Shooters.

Von Tobias Veltin |

Hier finden Sie alle Infos, Videos und Artikel zu Battlefield 1.

Kaum ein anderer Shooter wird in diesem Jahr so heiß erwartet wie Battlefield 1. Der nächste große Teil der Battlefield-Serie wagt sich an das in Shootern noch weitgehend unverbrauchte Setting des Ersten Weltkriegs und führt im Multiplayer-Modus unter anderem den neuen Operations-Modus ein.

EA hat uns nach Stockholm eingeladen, wo unsere beiden Tester Johannes (GameStar) und Tobi (GamePro) bei Entwickler Dice über zwei Tage verteilt knapp 15 Stunden lang die PC-Version von Battlefield 1 spielen und sich einen ersten ausführlichen Eindruck von der Solo-Kampagne und dem Multiplayer des Spiels verschaffen konnten.

Aus diesen Eindrücken sind mehrere Artikel und Videos entstanden, die Sie unten aufgelistet finden. Neben den ersten Erfahrungen mit dem Solo- und dem Operations-Modus beleuchten wir unter anderem, was sich im Vergleich zur Beta des Spiels getan hat und vergleichen die deutsche mit der englischen Sprachfassung von Battlefield 1.

Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober, bereits ab dem 13. Oktober können alle Nutzer von Origin Access den Shooter zehn Stunden lang probespielen, alle wichtigen Infos dazu finden Sie hier.

Disclaimer:

Zu diesem Zeitpunkt dürfen wir lediglich über die Inhalte der EA Access/Origin Access-Version berichten, also den Prolog und die erste Mission des Solo-Modus sowie bestimmte Karten und Modi des Multiplayers.

Unsere beiden Tester Tobi und Johannes bei Entwickler Dice in Stockholm.