Gaijin Entertainment hat den konkreten Release-Termin für den Fahrzeug-Shooter Crossout bekannt gegeben. Ab dem 30. Mai 2017 können sich die Spieler in den Kampf stürzen.

Der Release von Crossout ist für den 30. Mai 2017 geplant.

Ein Dreivierteljahr nach dem Start der Early-Access-Phase wird die Open-Beta des Fahrzeug-Shooters Crossout beginnen. Das ist gleichbedeutend mit dem Release des Spiels.

Wie der Entwickler Gaijin Entertainment offiziell bekannt gegeben hat, ist der Start der Open-Beta von Crossout für den 30. Mai 2017 geplant. Alle während der geschlossenen Beta erzielten Fortschritte werden dann gelöscht, damit sämtliche Spieler die gleichen Startvoraussetzungen haben. Weitere Resets soll es laut Aussage der Entwickler allerdings nicht geben.

Was ist Crossout?

Der Multiplayer-Actiontitel Crossout von Gaijin Entertainment (War Thunder) spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der Aliens die Erde angegriffen und große Verwüstungen angerichtet haben. In dieser trostlosen Umgebung rauscht der Spieler mit selbstgebastelten Fahrzeugen durch die Gegend und misst sich mit seinen Mitspielern und deren gepanzerten Vehikeln.

