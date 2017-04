Seit März gibt es stetig neue Informationen zu Bungies kommenden Sci-Fi-Shooter Destiny 2. Nun haben die Entwickler einen ersten Live-Stream angekündigt, in dem viele Fragen der Community beantwortet werden sollen.

Von David Gillengerten |

Erste Gameplay-Szenen und -Informationen von Destiny 2 soll es laut Bungie Mitte Mai geben.

Zum Thema Destiny 2 ab 7,99 € bei Amazon.de Verkaufsversionen, Story-Infos und Release-Termine: Das sind die bisherigen Informationen über Destiny 2, die Entwickler Bungie veröffentlicht hat. Doch recht wenig ist bisher über das Gameplay des kommenden Shooters bekannt.

Nun haben sich die Entwickler offiziell zu diesem Thema geäußert: In einem Artikel erklärte Bungie, dass man alle Fragen der Spielerschaft aufgenommen und sich sehr über ihre Neugier gefreut habe. Erste Antworten werden in einem Live-Stream gegeben, der am 18. Mai 2017 stattfindet.

Die Entwickler von Destiny 2 haben einen Live-Stream mit ersten Gameplay-Informationen angekündigt.

Dort soll erstmalig Gameplay gezeigt werden. Die Entwickler sprechen von einem »denkwürdigen Moment«. Bis dahin wolle man jedoch keine weiteren Anmerkungen zu Destiny 2 machen, so Bungie.

Kein eigener Launcher geplant

Derweil gibt es neue Informationen über die PC-Version des Spiels. Denn nachdem sie offiziell bestätigt wurde, kam es zu Spekulationen über die Vertriebsplattform. Einige Nutzer gingen davon aus, dass Activision einen eigenen Launcher für das Spiel erstellen wird.

Laut Insider-Informationen soll dies jedoch nicht der Fall sein. Stattdessen wird Destiny 2 auf Valves Steam setzen. Zuletzt gab es Spekulationen um die Download-Größe des Titels, die bei 70 GB liegen dürfte.

DLC-Termine geleakt: So früh erscheinen die Addons von Destiny 2