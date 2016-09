In der Demo von FIFA 17 dauern die Matches maximal zehn Minuten lang. PC-Spieler können diese Begrenzung mit einem einfachen Trick aushebeln.

Von Sebastian Stange |

In der Demo von FIFA 17 dauert jede Halbzeit vier Minuten. Oder? Denn wie schon in den Jahren zuvor lässt sich diese Limitierung bei der PC-Version mit einem simplen INI-Tweak aushebeln. Im obenstehenden Video zeigen wir, wie der Tweak angewendet wird. Alernativ beschreiben wir ihn nachfolgend:

INI-Datei finden | Datei öffnen | Code einfügen INI-Datei finden

Im Ordner »Origin Games« [je nach Origin-Einstellungen woanders] befindet sich der Ordner »FIFA 17 DEMO«. Dort befindet sich im Unterordner »Data« die Datei »locale.ini« Datei öffnen

Diese Datei müssen wir mit einem Editor öffnen und manipulieren. Der Notepad-Editor von Windows reicht dafür völlig aus. Gegebenenfalls muss er via »Öffnen mit«-Funktion ausgewählt werden. Code einfügen

Direkt ans Ende der ersten Zeile, nach der 1, fügen wir den Tweak-Code ein. WICHTIG: Hier legen wir auch die neue Halbzeitlänge fest. Im Beispiel sind das 20 Minuten. Der Wert muss an zwei Stellen eingetragen werden. Dann wird die Datei gespeichert. Fertig!

Der Tweak-Code für die modifizierte Halbzieitlänge lautet wie folgt. Im Beispiel sorgt er für 20 Minuten Halbzeitlänge.

[]SKIP_BOOTFLOW=0HALF_LENGTH=20

AI_SETTING_HALFLENGTH=20

Wer die Halbzeitlänge wieder ändern will, muss immer wieder diese INI-Datei manipulieren und daran denken, das an den zwei Stellen zu tun. Ganz ohne Nebenwirkungen ist der Eingriff in die Spieldateien aber nicht. Nach wie vor basiert die Kondition der Spieler auf vier Minuten pro Halbzeit. Den Spielern geht also viel zu schnell die Puste aus.

