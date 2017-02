Am 21. Februar spielen Maurice und Dimi auf unserem Twitch-Kanal von 16 bis 20 Uhr Halo Wars 2 – in Koop-Missionen und Versus-Matches. Und wagen dabei den Selbstversuch, ob das Gamepad eine Chance gegen Maus und Tastatur hat.

Von Jochen Redinger |

Auch wenn der Master Chief sonst eher nichts mit großangelegten Strategien und Truppenverschiebungen zu tun hat, ist Halo für Strategen seit 2009 zumindest mal einen Blick über den Tellerand wert, schließlich hat die Serie mit Halo Wars ihren eigenen Strategie-Ableger.

Am 21. Februar erscheint Halo Wars 2 für PC und Xbox One und wir wollen unserer Community im Livestream einen Einblick ins Spiel geben! Von 16 bis 20 Uhr zocken Maurice und Dimi live auf Twitch zuerst die Koop-Kampagne und dann gegeneinander in den Modi Blitz und Domination.

Als kleinen zusätzlichen Ansporn gibt's außerdem was zu gewinnen: Während des Streams verlosen wir fünf Ultimate Editions von Halo Wars 2, die Gewinner werden dann kurz vor 20 Uhr bekanntgegeben. Reinschauen lohnt sich also!

Wir produzieren diesen Stream in Zusammenarbeit mit THQ Nordic. Der Publisher übernimmt die Produktionskosten, hat uns aber keine inhaltlichen Vorgaben gemacht. Maurice und Dimi sprechen frei über das Spiel und werden auch vor Kritik nicht zurückscheuen, wenn sie diese für angebracht halten.

Strategie-Streams zum Aufwärmen

Für alle, die sich schon vor dem Livestream in Strategiestimmung bringen wollen, wiederholen wir außerdem vor 16 Uhr die besten Facebook-Livestreams aus der »Woche der Echtzeitstrategie«, beispielsweise C&C (Micha), Stronghold (Heiko) oder Age of Empires 2 (Sandro) - wer früher einschaltet, kann sich die Wartezeit auf Halo Wars 2 mit den Klassikern aus der Strategie-Blütezeit versüßen.

