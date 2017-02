Im Test beeindruckt Halo Wars 2 mit einer aufwändigen Kampagne und bombastischen Panzerschlachten. Wir prüfen, ob das reicht, um in die großen Fußstapfen von Command & Conquer zu treten.

Von Maurice Weber |

Halo Wars 2 wirbelt ganz unverschämt unser sorgsam aufgebautes Weltbild durcheinander. Echtzeit-Strategie, so will es bekanntlich der Brauch, hat ihre Heimat auf dem PC. Wenn sie mal auf Konsolen wandert, wie Starcraft damals auf den Nintendo 64 oder Age of Empires 2 auf die Playstation 2 - ja, das gab's tatsächlich! - dann als absonderliche Kuriosität, von der Geschichtsschreibung schnell wieder vergessen.

Und dann war da Halo Wars: Entwickelt von den gleichen Köpfen wie Age of Empires bewies es, dass RTS mit dem Gamepad sehr wohl funktionieren kann. Richtig gut sogar! Und jetzt wandert die Serie mit dem zweiten Teil von ihren Konsolenursprüngen auf den PC.

Wo Fans von Command & Conquer und Konsorten schon seit Jahren darauf warten, endlich wieder bombastische Panzerschlachten in toll inszenierten Kampagnen schlagen zu dürfen. Könnte die Rettung tatsächlich von der Xbox kommen?

Auf Konsolen klasse - und auf dem PC?

Im Herzen ist Halo Wars 2 ein derart klassisches Echtzeitstrategiespiel, dass es auch vom PC stammen könnte: Basen bauen, Ressourcen sammeln, Upgrades freischalten und dann eine Horde Panzer auf den Gegner hetzen! Seine Konsolenherkunft merkt man dem Spiel dann aber doch an einigen entscheidenden Kompromissen an. Allem voran, dass wir unsere Basen nur an festen Punkten hochziehen, statt frei zu bauen. Und die Armeen fallen allgemein etwas kleiner aus, als es PC-Veteranen gewöhnt sind.

Am Bevölkerungslimit: Halo Wars 2 lässt uns nicht so große Armeen aufstellen wie etwa Command & Conquer.

Andererseits: Auch der Mausstratege kann ja mal Spaß haben mit Spielen, die nicht gleich so rasant wie Starcraft oder so komplex wie Supreme Commander sind. Halo Wars 2 ist ein RTS für alle, die ihre helle Freude daran haben, futuristisches Kampfgerät in bombastischen Schlachten ineinander zu rammen.

Und dabei zwar sehr wohl über schlaue Truppenzusammenstellung, geschickte Manöver und den richtigen Zeitpunkt für einen unterstützenden Orbitalschlag nachzudenken, aber vielleicht nicht unbedingt jede einzelne Einheit sekundengenau micromanagen zu müssen.

Damit ist Halo Wars 2 auch ein Spiel für PC-Strategen! Allerdings hat die Portierung so ihre Macken. Zwar kennt Halo Wars 2 anders als der Vorgänger PC-Standards wie Kontrollgruppen, aber dass beim Klick auf eine Kaserne sofort ein riesiges Einheiten-Kreismenü aufploppt und überflüssigerweise den halben Bildschirm schluckt - das stinkt nach Gamepad-Steuerung.

Tasten dürfen wir frei belegen, das läuft aber über ein schrecklich unübersichtliches und umständliches Menü. Dafür sieht Halo Wars 2 auch auf dem PC erstklassig aus und lief selbst im spektakulärsten Schlachtgetümmel auf unserem Testrechner ohne Schwierigkeiten.

Radialmenü | Tastenbelegung Radialmenü

Die Kreismenüs zum Gebäude- und Truppenbau kommen eindeutig von der Konsole. Tastenbelegung

Unnötig unübersichtlich: Das Hotkey-Menü ist in 15 Tabs unterteilt (siehe Navigation links) und nicht allzu sinnig sortiert.

Aufgewacht!

Und wo wir grade bei spektakulär sind: Besser können wir auch die Rendervidos in der Solokampagne kaum beschreiben. Los geht's mit Captain Cutter, seinem Raumschiff Spirit und Fire und einem absolut miserablen Tag. Da hat die Crew nach dem ersten Halo Wars die ganze restliche Halo-Story verpennt, erwacht dreißig Jahre später aus dem Cryo-Schlaf - und kriegt prompt von einem neuen Feind auf die Nase.

Und das großartig inszeniert! Wie sich unsere Soldaten durch eine zerstörte Forschungsanlage schleichen, plötzlich Atriox vor ihnen aus den Schatten aufragt und sie gnadenlos niedermäht, das wäre auch auf einer Kinoleinwand nicht fehl am Platz gewesen - oder zumindest in einem Blizzardspiel! So spektakuläre Inszenierung ist heutzutage in der Echtzeitstrategie die absolute Ausnahme.

Halo Wars 2 ist aber auch nie mehr als Actionkino mit tapferen Marines und blutrünstigen Aliens. Über diese klassischen Rollen wachsen die Charaktere nicht hinaus: Die Hälfte der Kampagne wissen wir gar nicht genau, was Atriox eigentlich will. Reicht doch, dass er ein niederträchtiger Halunke ist und dringend aufgehalten werden muss!

Und wer die Hauptfiguren nicht schon aus dem ersten Halo Wars kennt oder das Universum liebt, wird auch die Jungs und Mädels der Spirit of Fire nicht wirklich ins Herz schließen. Auch wenn man die Halo-Hintergrundstory nicht auswendig kennen muss, um Halo Wars 2 zu verstehen. Da erweist es sich als cleverer Kniff, einen neuen Schurken ohne Ballast einzuführen.