Electronic Arts hat die Rollenspielserie Mass Effect angeblich auf Eis gelegt.

Das geht aus einem aktuellen Bericht des Magazins Kotaku hervor, das sich dabei auf vier nicht näher genannte Insider-Quellen beruft. Demnach wurden bereits im vergangenen Monat mehrere Mitarbeiter vom für Mass Effect zuständigen Studio BioWare Montreal zum Team EA Motive geschickt, das ebenfalls im kanadischen Montreal ansässig ist. Dort sollen sie dabei helfen, den Shooter Star Wars: Battlefront 2 fertigzustellen.

Der Rest von BioWare Montreal wird den Angaben der Quellen zufolge mit Ausfhilfsarbeiten für andere Projekte bei BioWare beschäftigt. Dazu zählt angeblich auch die komplett neue aber noch geheime Marke mit dem internen Codenamen Dylan.

Allerdings muss das nicht gleichbedeutend sein mit dem endgültigen Aus für Mass Effect. Erst vor kurzem hatte der Geschäftsführer von Electronic Arts, Andrew Wilson, erklärt, dass sie mit Mass Effect: Andromeda insgesamt zufrieden waren. Er sei zudem sehr glücklich darüber, wie BioWare ganz allgemein mit der Marke umgeht. Daher ist wohl eher von einer Art kreativer Pause für das Rollenspiel auszugehen.

Yanick Roy, der Studioleiter von BioWare Montreal, äußerte sich in einem ausführlichen Statement zur angeblichen Mass-Effect-Pause:

Unsere Teams bei BioWare und EA haben extrem viel Aufwand betrieben, um Mass Effect: Andromeda den Spielern auf der ganzen Welt zu bringen. Sogar jetzt, während BioWare den Fokus auch weiterhin auf die Community und die Live-Server von Mass Effect: Andromeda legt, untersuchen wir kontinuierlich, ob und wie wir für unsere nächste Erfahrung, die wir entwickeln werden, vorbereitet sind.



Die Teams von EA Worldwide Studios sind vollgestopft mit Talenten, und mehr als je zuvor forcieren wir die Zusammenarbeit zwischen Studios und Projekten.



Unsere Teams von BioWare und Motive teilen sich Studioräume in Montreal, so dass einige BioWare-Mitarbeiter bei Projekten von Motive helfen werden, die sich gerade in der Entwicklung befinden. Außerdem verstärken wir derzeit Teams für weitere BioWare-Projekte.



In den kommenden Jahren wird es noch sehr viel mehr von BioWare geben.