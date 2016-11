Keine Lust mehr auf Diablo 3? Oder muss einfach mal zwischendurch ein wenig Abwechslung her? Diese Action-Rollenspiele sind die perfekte Alternative zu Blizzards Hack&Slay.

Von Maurice Weber

Wir zeigen die sechs besten Action-RPG-Alternativen zu Diablo 3.

Sie haben eine komplette Set-Sammlung in Diablo 3 im Regal stehen? Kennen bereits jeden Set-Dungeon auswendig und wollen mal Neues vors Heldenschwert bekommen? Oder vielleicht geht Ihnen der ganze Rummel um Diablo 3 schon länger auf die Nerven? Keine Sorge, es gibt jede Menge großartige Alternativen! Kein Recke, den es nach dicker Beute und Monsterblut dürstet, muss je untätig sein.

Wir zeigen die besten Action-Rollenspiele für alle, die abseits der Pfade von Diablo wandeln wollen. Oder einfach die Wartezeit bis Diablo 4 totschlagen - wie auch immer das aussehen mag.

Platz 6: The Incredible Adventures of Van Helsing

Actionrollenspiele dürfen auch mal bissigen Humor zeigen? Dann ist The Incredible Adventures of Van Helsing einen Blick wert! Zwar punktet es nicht unbedingt mit seiner Story, wohl aber mit seiner herrlich stimmigen Atmosphäre: Als Gentleman-Monsterjäger Van Helsing machen wir uns zusammen mit unserem zynischen Familiengeist Lady Katarina auf, haufenweise klassischer Dracula-Monster und Steampunk-Konstrukte zur Strecke zu bringen.

Van Helsing besticht auch spielmechanisch mit einigen coolen Ideen. Zum Beispiel ist Lady Katarina nicht nur für fiese Sprüche gut, sondern legt auch im Kampf mit Hand an und lässt sich in einem eigenen Charakterbaum weiterentwickeln. Die Tower-Defense-Abschnitte, in denen wir unsere Basis mit Verteidigungsanlagen spicken und dann verteidigen, inspirierten das Spinoff Deathtrap. Allen Van-Helsing-Spielen ist allerdings gemein, dass das Trefferfeedback ein wenig zu wünschen übrig lässt und sich die Schlachten nicht so bombastisch und rasant anfühlen wie bei der Konkurrenz.

