Die Seite Humble Bundle bietet aktuell das Bandai Namco Bundle 2 ab einem Dollar an. Enhalten sind Spiele wie Tales of Zestiria, Project Cars oder Enslaved.

Von Elena Schulz |

Project Cars ist Teil des neuen Bandai Namco Bundles bei Humble Bundle.

Zum Thema Project Cars ab 29,99 € bei Amazon.de Project CARS für 18,99 € bei GamesPlanet.com Nach John Wick und dem Best-of-2016-Bundle wartet Humble Bundle nun mit dem zweiten Bandai Namco Bundle auf. Käufer erhalten hier ab einem Dollar einen bunten Mix aus Spielen des Publishers, von JRPGs über Rennspielen bis hin zu Horror ist alles dabei. Zusätzlich gibt es für kurze Zeit X-COM: Ufo Defense sogar völlig kostenlos im Humble Store.

Wer den Mindestbetrag von einem Dollar zahlt, erhält ein Dreierpaket aus PAC-MAN 256, Ace Combat Aussault Horizon und Enslaved: Odyssey to the West. Wer mehr als der Durschnitt zahlt (aktuell rund 8 Euro), bekommt obendrauf das umstrittene Warhammer 40.000: Eternal Crusade, Project Cars und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst - in 6 Tagen sollen sogar noch mehr Spiele hinzukommen.

Für jeden etwas

Wer 15 Dollar (also rund 14 Euro) zahlt, kann sich über das JRPG-Epos Tales of Zestiria freuen, dessen Nachfolger Tales of Berseria gerade bei Steam erschienen ist und von uns einen Test spendiert bekam. Außerdem kommen noch 12 DLCs für Project Cars im On-Demand-Pack hinzu.

Für stolze 35 Dollar (rund 33 Euro), kann man außerdem bereits den Indie-Horror von Little Nightmares vorbestellen. Da der auf Steam 20 Euro kostet, gewinnt man hier aber nicht groß und kann genauso gut auf das 14-Euro-Paket zurückgreifen.

Spiele kaufen und Gutes tun

Wie immer spendet man hier aber für einen guten Zweck: Diesmal sind die Organisationen Extra Life und Save the Children dran, die sich beide für benachteiligte Kinder einsetzen. Wahlweise kann aber auch eine andere gemeinnützige Organisation aus einer Liste ausgewählt werden, für die dann gespendet wird. Der Anteil des Spendengeldes lässt sich vorm Kauf außerdem genau bestimmen. Das Bundle läuft noch rund 13 Tage.

Inhalte des Bandai Namco Bundles 2: