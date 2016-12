Crytek hat offiziell mitgeteilt, sich zukünftig auf die Studios in Frankfurt und Kiew und die eigenen Kernkompetenzen zu konzentrieren. Im Zuge dieser Neuorientierung werden die Studios in Budapest, Sofia, Istanbul, Seoul und Shanghai entweder geschlossen oder verkauft.

Von Manuel Fritsch

Offizielle Stellungnamne zur »Crytek-Krise«. Fünf Studios weltweit werden geschlossen oder verkauft, lediglich Frankfurt und Kiew bleiben bestehen.

Nach mehrwöchigen Gerüchten zur finanziellen Situation und nicht bezahlten Gehältern beim Entwicklerstudio Crytek gibt es nun die erste offizielle Meldung. Via Pressemitteilung hat sich das Unternehmen heute zum Thema zu Wort gemeldet und offiziell verkündet, fünf Studios weltweit zu schließen oder zu verkaufen. Nur die Büros in Frankfurt und Kiew werden weitergeführt.

Das Unternehmen kehrt nach eigenen Aussagen »zu seinen Wurzeln zurück« und will sich in Zukunft auf »seine Kernkompetenzen konzentrieren«. Diese sind laut Pressemitteilung: »Technologieentwicklung auf höchstem Niveau und innovative Spiele«. Im Rahmen dieser Veränderungen wird Crytek die Entwicklung zukünftig auf die Studios in Frankfurt und Kiew konzentrieren. Darüber hinaus will das Unternehmen weiter an neuen Marken arbeiten und diese weiterentwickeln. Die hauseigene Engine namens CryEngine bleibt weiterhin ein Hauptbestandteil der Firma. Enterprise-Lizenznehmer und Indie-Entwickler sollen auch zukünftig gleichermaßen mit regelmäßigen Engine-Updates versorgt werden.

Alle anderen Entwicklungsstudios bleiben nicht Teil von Crytek. Das Management hat Pläne in Gang gesetzt, um die Arbeitsplätze zu erhalten sowie einen reibungslosen Übergang und eine sichere Zukunft sicherzustellen. Avni Yerli, Crytek Mitgründer und Managing Direktor sagt: