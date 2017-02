Schleichen ist das Mittel der Wahl in Sniper Elite 4. Es gibt zwar auch Automatikwaffen, doch im offenen Kampf ist Karl Fairburne der Nazi-Übermacht nicht gewachsen. Um sich in gute Schussposition zu bringen, kann der Held seit neustem ganz manierlich klettern und so auch unwegsames Gelände überwinden. Um Feinde unbemerkt auszuschalten, lassen wir knatternde Generatoren oder Geschützlärm unsere Schüsse übertönen.

Die offene Spielwelt bietet Snipern nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, sich ihrem Ziel zu nähern. Ähnlich wie Karl Fairburne kann auch Jon North bestimmte Abhänge erklimmen - wer die Augen offen hält, entdeckt so immer wieder perfekte Schusspositionen oder geheime Zugänge in Feindbasen. In Ghost Warrior 3 ist Leisetreterei ebenfalls von Vorteil - moderne Schalldämpfer machen unbemerkte Abschüsse möglich. Im Notfall greifen wir aber auch zum Sturmgewehr.