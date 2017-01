Für das kommende Weltraum-Abenteuer Star Citizen wurde ein neuer Produktionsplan veröffentlicht. Das nächste Update soll demnach Mitte Februar erscheinen.

Update 2.6 zu Star Citizen bekommt zwei weitere Patches.

Im Dezember 2016 hat Entwickler Cloud Imperium Games die Alphaversion 2.6 für Star Citizen veröffentlicht. Darin enthalten war auch das lang erwartete Shooter-Modul Star Marine. Für dieses Update hatte CIG vorher bereits einen Produktionsplan veröffentlicht, an dem die Fortschritte auf dem Weg zur Veröffentlichung abgelesen werden konnten. Nun wurde der nächste Plan veröffentlicht.

Spectator-Modus und Balancing-Änderungen

Update 2.6 bekommt vorerst zwei weitere Patches. Das kündigte CEO Chris Roberts in einem Newsletter an. Patch 2.6.1 soll demnach Anpassungen an der Spielbalance bringen, sowie weitere Performance-Verbesserungen.

Star Marine erhält unter anderem einige Anpassungen an das aktuelle Kartenlayout sowie einen Spectator-Modus. Raumschiffe bekommen einige Balance-Überarbeitungen bezüglich Geschwindigkeit und Treibstoffverbrauch. Darüber hinaus wird die Projektil-Geschwindigkeit von Waffen erhöht, damit sie besser mit den Vorhaltepunkten beim Zielen übereinstimmen. Weitere Verbesserungen sollen Netzwerkfunktionen betreffen (bspw. Serialize Variables, wodurch Updates von Server zu Client nur erfolgen, wenn sich Variablen geändert haben; derzeit werden immer die gesamten Objektdaten gesendet).

Der ausführliche Produktionsplan mit den aktuellen Zeitangaben ist hier zu finden. CIG will Update 2.6.1 zwischen dem 06. und 15.02.2017 auf die Testserver bringen (Public Test Universe), die eigentliche Veröffentlichung ist für den 16.02.2017 geplant.

MegaMap mit 2.6.2

Ein etwas kleinerer Patch soll bald danach aufgespielt werden. Darin enthalten ist die sogenannte MegaMap. Das bedeutet, alle Spielmodi sind aus der MegaMap heraus verfügbar. Ladescreens sind nicht mehr nötig. Wenn wir also aus einer Arena-Commander-Runde in unseren Hangar wechseln wollen, wird das direkt gestreamt, anstatt uns über einen Ladescreen zu schicken. Wie das genau aussieht, wissen wir noch nicht, das Ergebnis soll jedoch dafür sorgen, dass sich alle bisher vorhandenen Teile der Alpha mehr wie ein großes Ganzes anfühlen.

Genauso wie die Netzwerkverbesserungen gehören diese Verbesserungen bereits zur Vorbereitung auf Update 3.0, über das wir ausführlich in unserer Titelstory und dem folgenden Report berichtet haben. Der zu veröffentlichende Produktionsplan für 3.0 wird aktuell noch in allen Details ausgearbeitet. Nach der Auswertung aller vorliegenden Informationen ist mit dem Meilenstein-Update frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2017 zu rechnen.