Die Ankündigung einer Ankündigung: Respawn verspricht, am 23. März den März-DLC für Titanfall 2 vorzustellen.

Von Stefan Köhler |

Titanfall 2 kriegt mittlerweile monatlich neue Inhalte.

Viele Worte, wenig Infos: In einem Blogpost auf der offiziellen Webseite von Titanfall 2 haben die Entwickler versprochen, ihre Kommunikation mit der Community zu verbessern. Deswegen gibt es direkt die Ankündigung einer Ankündigung: Am 23. März werde man präsentieren, welche Inhalte im März-DLC stecken.

Der wird wie die Live-Fire- und Angel-City-Updates kostenlose Gameplay-Inhalte und kostenpflichtige kosmetische Items wie Prime Titans und zusätzliche Animationen liefern. Im April wolle man dann nicht nur das April-Content-Update präsentieren und veröffentlichen, sondern den Fans auch eine Roadmap der kommenden Monate vorlegen. Frage-Antwort- und Entwickler-Videos sollen zusätzlich bessere Einblicke in die Welt und Arbeit von Respawn geben.

Neue Projekte

Das Titanfall-Team arbeitet nicht nur an DLC-Inhalten, sondern auch schon an »Prototypen für kommende Titanfall-Projekte«. Respawn sucht derzeit in Massen neue Mitarbeiter, das ungewöhnlich kleine Studio will neben dem Hauptteam natürlich auch die Star-Wars-Truppe aufstocken. Zum kommenden Third-Person-Spiel vom God-of-War-Director Stig Asmussen gibt es keine neuen Details. Tatsächlich verspricht Respawn, dass man vom Star-Wars-Team auf lange Zeit nichts hören werde.

Zumindest etwas redseliger wird die Meldung bei den Nebenprojekten: Nach dem eingestellten Titanfall Frontlines spricht Respawn nicht nur von einem Mobile-Spiel, sondern von Mobile-Spielen im Titanfall-Universum. Was da auf Fans des Universums zukommt, wird aber nicht einmal angedeutet. Für den koreanischen Markt entsteht außerdem eine Free2Play-Variante von Titanfall 1, den Vertrieb übernimmt Nexon.

