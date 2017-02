Battle Realms - Warum ist das dein Lieblingsspiel?

Sonntag, 19. Februar 2017 um 08:00

Das Echtzeitstrategiespiel Battle Realms konnte schon zum Release im Jahr 2001 mit seinem ausgefeilten Spielprinzip viele Fans gewinnen - doch leider nur wenige Käufer. Vielleicht lag es am fernöstlichen Fantasy-Setting, dass alle Lobeshymnen der Fachmagazine ungehört verpufften - oder zumindest die Verkäufe nicht ankurbeln konnten. So warten Fans wie Alex bis heute vergeblich auf einen Nachfolger und müssen mit dem Original Vorlieb nehmen.

Da darf Battle Realms nicht fehlen: Die 10 besten RTS-Games im Video

Doch das kann auch heute noch voll überzeugen. Statt unseren Gegner in Einheitenmassen zu ertränken, schicken wir hochspezialisierte (und ausgefallene) Kämpfer in die Schlacht, die dementsprechend wertvoll sind.

