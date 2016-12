Die Zwerge - »Fragt der Ork den Zwerg nach dem Weg…« - Interview mit Markus Heitz

Montag, 12. Dezember 2016 um 16:00

Bei unserem großen Release-Livestream zu Die Zwerge hatten wir prominenten Besuch: Buchautor Markus Heitz höchstpersönlich schaute per Skype vorbei und kürte den besten von unseren Zuschauern eingesandten Orkwitz - und verriet obendrein auch gleich noch, wie sich dieser Witz überhaupt erst zu einem Running Gag über fünf Zwergenbücher entwickeln konnte.

Mit dabei waren Zwergen-Entwickler Jan Theysen und Youtuber Writing Bull, die zusammen mit Maurice und den Zuschauern Markus ein Loch nach dem anderen in den Bauch fragten. Kurz davor feierten wir im Stream bereits die Weltpremiere des neuen von Blind Guardian eingespielten Songs Children of the Smith und spielten die Wackenstein-Bonusquest.

Übrigens: Wir hatten Markus Heitz hier nicht zum ersten Mal zu Gast, auf der Gamescom spielten wir gemeinsam mit dem Autor den Prolog von Die Zwerge.Dabei stürzte sich Markus zum allerersten Mal selbst in das Spiel zu seinen eigenen Büchern.