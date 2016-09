Was ist ... Clustertruck? - Video: Gameplay aus dem irrwitzigen LKW-Hüpfspiel

In Clustertruck müssen wir in 100 Levels das Zeil erreichen, indem wir über LKWs springen, die als Kolonne auf diverse Hindernisse zurasen. Wir spielen in der Ego-Perspektive und dürfen den Boden nicht berühren, sondern nur von Lastwagen zu Lastwagen springen. Gar nicht so einfach, wenn die Fahrzeuge offensichtlich von einer KI mit Todeswunsch gesteuert werden.