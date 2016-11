Watch Dogs 2 - Gameplay-Video: Ubis neues Open-World-Abenteuer angespielt

Freitag, 11. November 2016 um 16:00

Bis zum unserem Test von Watch Dogs 2 wird es noch einige Tage dauern, denn typisch Ubisoft handelt es sich dabei um ein verdammt großes und komplexes Open-World-Spiel. Doch der Publisher erlaubte uns, bereiteits einige Spielszenen aus der Testversion zu zeigen. Das tun Sebastian Stange am Gamepad und Testerin Elena Schulz, die ihm beratend und erklärend zur Seite steht. Gemeinsam legen sie sich im Gameplay-Video aus der PS4-Pro-Version (im 1080p-Modus) mit einer Sekte an, zeigen das Hacken als Universal-Waffe, einen vergeblichen Stealth-Versuch, das Baller-System sowie das Gameplay am Steuer eines Autos. Am Ende werden sie dann Opfer eines ganz besonders fiesen Kollegen-Hacks. Aber sehen Sie einfach selbst!