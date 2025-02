Von Henry Cavill, Brie Larson bis zu Jack Black: 10 Promis, die Videospiele lieben

Welches Videospiel Jack Black am liebsten mag ist wohl nicht schwer zu erraten. Bildquelle: Instagram/JackBlack

Was machen Prmis eigentlich, wenn sie nicht am Set sind? Na, sie spielen Videospiele! Natürlich nicht alle von ihnen, aber es gibt überraschend viele Schauspieler und Sänger, die regelmäßig einen Controller oder eine Maus in der Hand haben.

Ihr wollt wissen, welche? Kein Problem. Wir haben euch eine kleine Liste mit den bekanntesten Spielern zusammengestellt.

10 Promis und ihre Lieblingsspiele

Geschmäcker sind verschieden. Das spiegelt sich vor allem in den Lieblingen der Stars wider. Von Animal Crossing bis Call of Duty ist nämlich alles mit dabei.

Henry Cavill - World of Warcraft und Warhammer 40K

Wir alle wissen, dass Henry Cavill ein kleiner Nerd ist. Bildquelle: Lionsgate

Dass Henry Cavill Warhammer 40K liebt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. In zahlreichen Talkshows und Interviews spricht der 41-jährige Darsteller über sein Hobby.

Cavill hat seinen PC selbst zusammengeschraubt und bemalt in seiner Freizeit Warhammer-Figuren. Außerdem wissen wir, dass er als Vorbereitung für seine Rolle als Witcher Geralt von Riva ebenfalls die Videospielreihe gespielt hat.

Samuel L. Jackson - Pong

Samuel L. Jackson hat die Anfänge der Videospiele miterlebt. Bildquelle: Marvel / Disney

Die Videospiel-Vergangenheit von Samuel L. Jackson bringt uns ganz an den Anfang zurück. Denn der 76-jährige Schauspieler wuchs mit Spielen wie Pong und Space Invaders auf (via Essentially Sports) und erlebte somit sogar den Beginn der Videospiel-Ära mit.

Viele Jahre später verewigt er sich selbst in Grand Theft Auto: San Andreas als Officer Tenpenny, dem er seine Stimme leiht.

Brie Larson - Animal Crossing, The Legend of Zelda

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Captain Marvel aus dem MCU liebt Animal Crossing! Ja, ihr habt richtig gehört. Auf ihrem eigenen YouTube-Kanal zeigt euch Brie Larson sogar ihre New-Horizons-Insel.

Demnach ist es auch kein Wunder, dass die 35-Jährige bereits in einem Werbespot für Nintendo zu sehen war. Bereits 2020 verriet sie in einem Interview mit Elle, dass sie neben Animal Crossing: New Horizons auch andere Titel wie Fortnite, Luigi’s Mansion 3, Super Smash Bros. oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild spielt.

Daniel Craig - Grand Theft Auto, Halo

Dass James Bond gerne Videospiele mag, hätten wohl die Wenigsten erwartet. Bildquelle: Columbia Pictures / Amazon MGM Studios

Videospiel-Cocktail. Geschüttelt, nicht gerührt. James-Bond-Darsteller Daniel Craig spielt am liebsten Grand Theft Auto: Vice City (via Wired). Wenn er es aber zu lange spielt, fühlt er sich irgendwann »schmutzig.«

Dann spielt er eben Halo, denn Aliens den Garaus, das macht er mindestens genauso gerne.

Jack Black - Red Dead Redemption 2

Auf seinem eigenen YouTube-Kanal spielt Jack Black sogar mit seinen Söhnen Mortal Kombat. Bildquelle: YouTube

Ein anderer Star mit eigenem YouTube-Kanal ist Jack Black. Auf JablinskiGames teilt der 55-Jährige sein Leben, seine Musik und seine Leidenschaft für Videospiele.

Seine Liebe für Red Dead Redemption 2 ist sogar im Song Video Games von seiner Band Tenacious D verewigt. Dort nennt er außerdem God of War und Fallout 4.

Einmal Ohrwurm zum Mitnehmen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Zac Efron - Halo

Zac Efron (rechts) hängt nicht nur an Stränden, sondern auch vor Bildschirmen ab. BIldquelle: Paramount Pictures

Mit Mitte Zwanzig hat der Baywatch-Schauspieler gerne die Halo-Reihe gespielt. 2007 besuchte er sogar die Launch-Party für Halo 3 und war so gebannt, dass er bis Mitternacht durchspielte.

Mittlerweile ist Efron 37 Jahre alt und hat vermutlich eher weniger Zeit für Videospiele.

Ariana Grande - Sackboy: A Big Adventure

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das Jump’n’Run Sackboy: A Big Adventure hat es der 31-jährigen Sängerin angetan. Das gab Ariana Grande Anfang 2021 - zu Beginn der PlayStation-5-Ära - preis und wurde prompt vom offiziellen Account des Spiels auf X (ehemals Twitter) erwähnt.

Dwayne »The Rock« Johnson - Mortal Kombat, Rampage

Dwayne »The Rock« Johnson nutzt Videospiele für einen guten virtuellen Kampf. Bildquelle: Columbia Pictures

Der 52-jährige Actionheld lässt nicht nur vor der Kamera, sondern auch privat per Controller die Fäuste fliegen. Denn The Rock spielt am liebsten Mortal Kombat. Mit der Reihe hat der Schauspieler dann auch genug zu tun, denn mittlerweile gibt es 13 Stück.

In einem Interview Promo-Interview zu Jumanji: Willkommen im Dschungel gibt er ebenfalls preis, dass das Arcade-Spiel Rampage (1986) einen großen Platz in seinem Herzen einnimmt. Vielleicht auch deshalb, weil er 2009 in der Verfilmung des Klassikers die Hauptrolle übernommen hatte.

Tom Holland - Uncharted 4

Tom Holland (rechts) liebt Uncharted 4 und spielt sogar selbst Titelheld Nathan Drake in der Verfilmung. Bildquelle: Columbia Pictures

Das Lieblingsspiel von Tom Holland dürfte niemanden überraschen, denn in der Videospiel-Verfilmung von Uncharted übernahm der 28-Jährige die Rolle von Hauptfigur Nathan Drake.

Als er vor drei Jahren in einem Promo-Interview gefragt wird, welche drei Spiele er auf einer einsamen Insel für den Rest seines Lebens spielen würde, nennt Holland Marvel’s Spider-Man (auch keine Überraschung), Skyrim und Hogwarts Legacy (via GameSpot Universe).

Vin Diesel - Call of Duty, Dungeons & Dragons

Tatsächlich spielt Vin Diesel nicht Need for Speed, sondern hat eine Vorliebe für viele Genre. Bildquelle: Universal Pictures

Fast-&-Furious-Star Vin Diesel gilt schon länger als bekennender Spieler und hat so einige Videospiele und Genres auf seiner Liste. Demnach spielt der 57-Jährige alles Querbeet, von MMOs bis hin zu RTS.

Tatsächlich gründete er auch das Entwicklerstudio Tigon Studios, das unter anderem bei der Veröffentlichung des Spiels Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay mitwirkte. Am kommenden Survivalspiel Ark 2 ist er als Produzent beteiligt.

Falls ihr nach diesem Artikel noch nicht genug Inspiration für euren nächsten Spieldurchlauf habt, werdet ihr hier vielleicht fündig:

19:08 Neue Spiele im Februar - Video-Vorschau für PC und Konsolen

Autoplay

Übrigens gibt es noch einige Stars mehr, die eine heimliche Leidenschaft für Videospiele hegen. Eine Nennung von allen Personen hätte aber vermutlich den Rahmen dieses Artikels gesprengt.

Fallen euch noch Schauspieler, Sportler oder andere bekannte Persönlichkeiten ein? Dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!