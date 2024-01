3D-Filme feiern dank Disney endlich ein Comeback - aber anders, als ihr denkt

Mit der Apple Vision Pro haben Filmfans einen Grund zu jubeln. (Bild: Apple)

Die Apple Vision Pro kommt, und zwar am 2. Februar 2024. Die Vorbestellertore öffnen sich schon morgen. Während alle Welt darauf wartet, wie sich die AR/VR-Brille im Einsatz schlagen wird, trudeln immer wieder Neuigkeiten ein.

Da wird über einen riesigen Apple Pencil gemutmaßt und außerdem verkündet Disney, endlich wieder 3D-Filme zu zeigen, so Flatpanels HD.

3D feiert wirklich ein Comeback

Es stimmt wirklich: 3D-Filme kommen zurück. Kein doppelter Boden, keine Einschränkungen. Auf Disney+ werden Avatar, Avengers und Star Wars mit der dritten Dimension zu sehen sein, sogar in einer eigenen Kategorie.

3D-Filme bekommen auf Disney+ eine eigene Kategorie. (Bild: Disney)

Das Unternehmen gab an, dass »Dutzende« von beliebten Filmen zum Start in 3D verfügbar sein werden. Weitere Titel werden später angekündigt, sagte Disney.

High Frame Rate und Dolby Vision on top

Die Filme werden im MV-HEVC-Codec verfügbar sein. Das bedeutet: in 4K-Auflösung und in Dolby Vision.

Darüber hinaus werden einige Inhalte zusätzlich in HFR (High Frame Rate) angeboten, zum Beispiel Avatar: The Way of Water, der bereits mit mehr Bildern pro Sekunde gedreht wurde.

Einige stören sich bei Filmen in 48 FPS am Seifenopern-Effekt, doch es gibt auch Gründe, die dafür sprechen. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Besondere Umgebung für Kino-Feeling

Wie Disney verkündet, wird man die Filme in einer von vier »Umgebungen« anschauen können.

Im Disney+ Theatre, inspiriert vom historischen El Capitan-Lichtspielhaus in Hollywood

Auf dem »Scare Floor« von Pixars Monster AG

Im Avengers Tower mit dem Blick auf Manhattan im Hintergrund

Im Cockpit von Luke Skywalkers Landspeeder mit dem doppelten Sonnenuntergang von Tatooine

Hat ein bisschen was von intergalaktischem Autokino, den Film im Landspeeder zu schauen. (Bild: Disney)

Eine zusätzliche Besonderheit: Jede Umgebung wird Animationen und Sounds sowie Easter Eggs von den jeweiligen Filmen oder Orten beinhalten.

Obwohl diese Umgebungen theoretisch auch auf anderen Geräten möglich wären (wie der Meta Quest), hat Disney keine Aussage dazu getroffen, ob und wann sie sie dort verfügbar machen.

Unser Autor Maxe hat sich übrigens bereits in der Vergangenheit gefragt, wieso viele 3D feiern, obwohl der Effekt das Bild schlechter macht.

3D bekommt einen zweiten Frühling auf der Apple Vision Pro spendiert. Disney macht viele Blockbuster in der dritten Dimension verfügbar. Ist das für euch ein Grund, die Brille zu kaufen? Wünscht ihr euch 3D auf dem Fernseher zurück?